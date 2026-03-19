Una influencer china se desploma en directo y muere minutos después en el hospital

La creadora de contenido china Wang Yefei, conocida en redes como Sister Wang Zha, murió a los 39 años después de desplomarse durante una retransmisión en directo de venta online en la provincia de Shanxi, el pasado 9 de marzo.
La influencer comenzó a mostrar síntomas de malestar en plena emisión y fue trasladada a un hospital, donde falleció pocos minutos después.
Un colapso durante una venta en directo
La secuencia ocurrió mientras Yefei realizaba uno de sus habituales directos comerciales. Según las informaciones publicadas por varios medios, la emisión llevaba unos 36 minutos cuando la creadora empezó a tocarse la cabeza y el cuello, visiblemente afectada. En ese momento advirtió a las personas que estaban con ella de que no se encontraba bien y pidió que avisaran a emergencias.
Poco después, la retransmisión se interrumpió tras su desmayo. La influencer fue llevada a un centro hospitalario cercano, pero murió 11 minutos después de su ingreso, de acuerdo con las mismas fuentes.
La causa de la muerte de Wang Yefei
Las primeras informaciones médicas apuntaron a una hemorragia en el tronco encefálico. Después, una tomografía confirmó una hemorragia cerebral extendida, según la cobertura publicada tras el suceso.
Dolores de cabeza previos y falta de diagnóstico
Personas de su entorno explicaron a medios locales que Yefei había sufrido dolores de cabeza recurrentes durante los meses previos. Sin embargo, no constaba que tuviera una enfermedad diagnosticada. Una amiga cercana aseguró que la influencer solía quitar importancia a esos episodios y recurría a analgésicos para seguir con su actividad diaria.
Antes del Festival de Primavera de 2026, su familia le había recomendado someterse a pruebas médicas para aclarar el origen de esas molestias. Finalmente, no llegó a hacerlo.
Jornadas de hasta diez horas en Weibo
La influencer se dedicaba a vender ropa, además de otros artículos de consumo, a través de plataformas digitales. Parte de su actividad la desarrollaba mediante retransmisiones frecuentes en Weibo, donde mantenía una comunidad de seguidores construida a base de emisiones diarias.