Una mujer se pone de parto en plena calle con ayuda de la Policía Local de Arona

La mañana de este 10 de marzo dejó una de esas intervenciones que los servicios de emergencia tardan en olvidar. Agentes de la Policía Local de Arona han sido los protagonistas de una asistencia vital al socorrer a una mujer que se puso de parto en plena vía pública, concretamente en la Avenida San Martín de Porres, en el núcleo de Cabo Blanco.
Los hechos ocurrieron durante el turno de mañana, cuando los agentes fueron alertados de que una vecina que se ponía de parto en plena calle. Al ser los primeros en llegar al lugar, y ante la inminencia del nacimiento, los policías actuaron con máxima urgencia.
Coordinación ejemplar
La patrulla se coordinó de forma inmediata para trasladar al equipo médico del Centro de Salud de Cabo Blanco hasta el punto exacto donde se encontraba la madre. Gracias a esta rápida maniobra, el personal sanitario pudo realizar las labores de asistencia con el apoyo de los agentes.
Según informan fuentes oficiales, el parto se desarrolló con total normalidad y de forma satisfactoria. Tanto la madre como su hija recién nacida presentaron un buen estado de salud tras dar a luz.
Traslado al hospital
Una vez estabilizadas en el lugar, ambas fueron evacuadas en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde recibirán una atención más exhaustiva y el seguimiento postparto necesario.
Desde el cuerpo policial han querido felicitar públicamente la implicación y profesionalidad de los compañeros de servicio, cuya intervención fue clave para que este suceso terminara con un final feliz en plena calle de Arona.