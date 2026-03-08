Lideresas del sur de Tenerife que brillan en el campo de la solidaridad

Se llaman Brigitte, Vanesa, Bárbara y Hannelore. Son cuatro ejemplos de mujeres que abanderan iniciativas modélicas en el sur de Tenerife. Comparten capacidad de liderazgo, afán por ayudar y un entusiasmo que contagian a sus equipos y a cualquier persona que escuche sus ideas y proyectos dirigidos a crear entornos sociales más justos y dotar de calidad de vida a la ciudadanía. Luchadoras infatigables, capaces de mover cielo y tierra para materializar sus propósitos, brillan en el campo de la solidaridad.
Brigitte Gypen – Carrera por la Vida
Brigitte Gypen, creadora y presidenta de Carrera por la Vida, fundación canaria volcada en la ayuda a las personas con cáncer de mama, ha generado una red que es una referencia nacional e internacional y que cuenta con un gran escaparate: una marea rosa de miles de personas que sale a la calle cada año para ayudar e insuflar ánimos a las pacientes y a sus familiares.
Esta activista belga, puro nervio a la hora de buscar medios y brindar apoyo a las afectadas, se encontró de frente con el cáncer de mama y hoy, más de veinte años después, puede presumir de haber creado una comunidad que no deja de crecer en miembros, recursos y actos. Además de la caminata de diciembre, ha creado las primeras becas rosas para mejorar la capacitación de profesionales dedicados a esta patología y ha instaurado la Sala Rosa, un lugar de encuentro para las personas que han vivido o están afrontando un cáncer de mama.
Vanesa Díaz – No Somos de Segunda
Vanesa Díaz, vecina de Cabo Blanco impulsora del colectivo ciudadano No Somos de Segunda, es la artífice de la llegada de los cuidados paliativos a la comarca sur, después de sufrir en propias carnes el calvario que soportó su padre en la recta final de su vida, con constantes desplazamientos de más de 70 kilómetros hasta el área metropolitana para recibir la medicación que calmara sus dolores.
Nada más despedir a su padre, esta psicóloga sureña movilizó a un grupo de vecinos y no paró hasta conseguir el servicio de cuidados paliativos en el Hospital del Sur y a domicilio, tras múltiples reuniones a varias bandas con la Consejería de Sanidad, Parlamento de Canarias, Cabildo, ayuntamientos del Sur y Diputación del Común. Hoy impulsa proyectos en las Islas para que pacientes y familias no renuncien a su dignidad ni a la calidad de vida hasta el último aliento. Su caso ha sido puesto como ejemplo en congresos nacionales sobre cuidados paliativos.
Bárbara Rodríguez – Pro Hospital Público del Sur de Tenerife
Bárbara Rodríguez, residente en Charco del Pino (Granadilla) y referente del movimiento vecinal en el Sur, integra, junto a Jordi Esplugas, Segundo Marco y Emilio Lentini, el equipo fundador de la plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife, el colectivo ciudadano reivindicativo fundado hace 30 años y de mayor vigencia en Canarias y probablemente en España.
Su lucha, distinguida con la Medalla de Oro de la Isla, ha sido una carrera de fondo que aún no ha terminado. Su papel ha sido decisivo para escrutar los avances del centro de El Mojón, chequear el funcionamiento de sus servicios y reivindicar el cumplimiento de los plazos previstos. El último ejemplo ha sido la presión ejercida en los últimos meses sobre el Gobierno de Canarias para exigir la licitación, tras dos años de retraso, de la redacción del proyecto de ampliación del edificio anexo, confirmada recientemente por la Consejería de Sanidad.
Hannelore Ottevaere – Costa del Silencio Limpio
Hannelore Ottevaere, ciudadana belga residente en Costa del Silencio, ha articulado un insólito movimiento vecinal que organiza zafarranchos dos veces por semana para adecentar una urbanización que añora su época de esplendor, después de abrirle las puertas al turismo en el Sur hace seis décadas.
Una salida con su hija para retirar basuras y escombros hace casi tres años en el entorno de su vivienda, en Chayofita, fue la semilla de la asociación Costa del Silencio Limpio, formada por medio centenar de voluntarias de una veintena de nacionalidades que retiran residuos, podan árboles, reparan y pintan muros y arreglan escaleras y barandillas. Recuperaron de la ruina el primer minigolf de la Isla y han transformado su degradado entorno en una biblioteca gratuita al aire libre. Su labor altruista y su ejemplo de integración y convivencia ha llegado a la prensa de Minneápolis (Estados Unidos).
Brigitte, Vanesa, Bárbara y Hannelore son cuatro rara avis. Cuatro ejemplos de liderazgo, compromiso y trabajo en equipo. Cuatro faros que alumbran en un paisaje dominado por más sombras que luces.