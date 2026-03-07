Un viaje a Japón sin salir de Tenerife: 5 días de ninjas, manga, karaoke K-Pop y comida nipona

La ciudad de La Laguna se prepara para transformarse, del 18 al 22 de marzo, en el epicentro de la cultura nipona en Tenerife.
La edición de Mundo Japón 2026 ofrecerá cinco días de inmersión cultural a través de un extenso programa que incluye exposiciones, talleres especializados, cine, artes marciales y música en vivo, distribuidos en puntos emblemáticos del municipio.
Todo lo que necesitas saber sobre Mundo Japón La Laguna 2026
La actividad comenzará oficialmente el miércoles 18 de marzo a las 12:00 h en la Casa Anchieta con la inauguración de dos muestras destacadas: la exposición de armaduras samurái Guerreros del Japón feudal: Samuráis y Ninjas y una exhibición dedicada al arte manga.
Este inmueble histórico concentrará gran parte de los talleres y sesiones formativas:
- Jueves 19: Talleres de Bonsái (17:00 h) y Shiatsu (18:00 h), seguidos de la mesa redonda Vivir Japón: Experiencias en primera persona (19:00 h).
- Viernes 20: Jornada dedicada a la Ceremonia del té (17:00 h), taller de Kimono (18:00 h) y una sesión de movimiento y respiración (19:00 h).
- Sábado 21: Mañana intensiva con Origami (10:00 h), Shodo (caligrafía, 11:00 h) y Manga (12:00 h). La oferta lúdica se completará con un Photocall de Kimono y un Karaoke de J-Pop & K-Pop a partir de las 13:00 h.
El cine japonés también tendrá su espacio en este recinto con proyecciones previstas para las noches del jueves 19 y viernes 20 a las 20:00 h.
Gastronomía, música y artes marciales
Más allá de la Casa Anchieta, el festival se expande a otras localizaciones clave de la ciudad de Aguere:
- Cocina: El Casino de La Laguna acogerá un taller de cocina japonesa el sábado 21 a las 10:00 h.
- Música: El Teatro Leal será el escenario del concierto Satomi Morimoto & Friends, que tendrá lugar el sábado 21 a las 20:00 h.
- Exhibiciones: El broche final lo pondrá la Plaza del Adelantado el domingo 22. Desde las 10:00 h y hasta pasadas las 14:00 h, se sucederán demostraciones de diversas disciplinas como Judo, Karate, Muay Thai, Taekwondo, Eskrima, Bujinkan, Aikido y Kendo.
Información y reservas
La organización recuerda que la programación está sujeta a posibles ajustes. Los interesados pueden consultar los detalles actualizados y horarios en la web oficial mundojaponfest.es y en sus perfiles de redes sociales (Facebook e Instagram).
Este evento supone una oportunidad única para los tinerfeños de sumergirse en las tradiciones de Oriente a través de una propuesta que combina el rigor histórico de sus exposiciones con el dinamismo de sus talleres y exhibiciones al aire libre.