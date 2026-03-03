El número de parados en Canarias cae en 12.195 personas en febrero: se sitúa en 145.656 desempleados

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Canarias ha descendido en 12.195 parados en febrero, lo que supone una bajada del 7,73 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.
De este modo, las listas de desempleo en el archipiélago la engloban 145.656 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En cuanto al dato mensual, Canarias también ha experimentado un caída de 750 parados, lo que porcentualmente se traduce en un descenso del 0,51 por ciento.
TE PUEDE INTERESAR