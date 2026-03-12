Fin a una espera de 20 años: ya hay fecha para las obras del Centro de Salud Tacoronte-El Sauzal

Cansados de dos décadas de paralización en las obras de ampliación, usuarios y usuarias del centro de salud Tacoronte-El Sauzal crearon hace un año una asociación para empezar a luchar por la ejecución de unos trabajos que consideran muy necesarios para brindar una mejor atención a las 20.000 personas adscritas.
Entre las acciones que llevaron a cabo, destaca la reunión celebrada ayer con el gerente de Atención Primaria, Jesús Delgado, quien les confirmó que la obra se iniciará en el cuarto trimestre del año y antes de finalizar este mes el proyecto de reinicio se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Los trabajos, dependientes del Gobierno de Canarias, se dividirán en tres fases, con una duración estimada de 26 meses y un presupuesto que ronda los seis millones de euros.
“Es la primera vez que estamos a un paso de consolidar el primer gran objetivo, la finalización del proyecto y su salida a concurso”, declaró a este periódico el presidente de la asociación, José Ángel Amador, al finalizar el encuentro.
No les han explicado los motivos de estas dos décadas de paralización “porque no hay una justificación que sea creíble. Ya hemos asumido que es un tiempo perdido. En la memoria del proyecto anterior se recoge que en 2006, cuando empezaron, no se habían hecho las catas suficientes y se necesitaba más información. A ello hay que sumarle la crisis económica de los años posteriores y luego la pandemia. Pero lo más significativo es que han sido varios los consejeros que han prometido el reinicio de las obras, como ocurrió en diciembre de 2024 o en abril de 2025, y sin embargo no fue así. Además, la empresa responsable de la obra renunció porque los costes habían subido mucho y no se hizo una adaptación de presupuesto”, sostuvo.
Este lunes, la asociación celebró una reunión abierta en la Casa de la Cultura para elaborar una moción que sea aprobada de manera institucional por el Pleno del Ayuntamiento.
En el texto, se insta al Gobierno de Canarias a que impulse con carácter prioritario la tramitación administrativa necesaria para la ejecución y culminación de los trabajos en el tiempo más breve posible, que se contemple para ello una partida en los presupuestos de la Comunidad Autónoma y se constituya una comisión de seguimiento en la que participen la Consejería, representantes de ambos ayuntamientos y usuarios, para supervisar los trabajos y garantizar, de una vez por todas, su finalización.