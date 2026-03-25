Es el cambio que millones de españoles esperaban y ya no hay vuelta atrás. Ya es oficial: la Policía Nacional confirma que ya puedes llevar el DNI en el móvil. En un comunicado que marca un hito en la digitalización de la administración, las autoridades han anunciado que “el momento ha llegado”. A partir del próximo 2 de abril, el Documento Nacional de Identidad da el salto definitivo al smartphone, eliminando la necesidad de portar la tarjeta física para la gran mayoría de trámites cotidianos.
Este avance tecnológico, detallado por el Ministerio del Interior, convierte nuestro teléfono en una herramienta de identificación presencial con total validez legal. Gracias a este cambio, tareas tan rutinarias como realizar el registro en un hotel, alquilar un vehículo, recoger un paquete o retirar medicamentos en la farmacia podrán hacerse mostrando simplemente la pantalla del móvil.
Adiós al DNI físico: ¿Dónde y cómo podrás usarlo?
El objetivo de la Policía Nacional es cubrir con el DNI digital “todas las acciones cotidianas que requieren una identificación presencial y para las que habitualmente necesitas tu DNI físico”. El sistema se basa en la generación de un código QR dinámico y seguro que garantiza la autenticidad de la identidad del ciudadano, agilizando procesos que hasta ahora requerían sacar la cartera.
Guía paso a paso: Cómo activar ‘MiDNI’ en tu smartphone
Para sumarte a esta revolución y empezar a llevar el DNI en el móvil, el proceso de configuración es sencillo pero riguroso en seguridad. Aquí tienes los pasos oficiales:
- Descarga la App: Busca y descarga la aplicación oficial ‘MiDNI’ en tu tienda de aplicaciones (iOS o Android).
- Activación de datos: Introduce los datos solicitados: tu número de DNI y el número de soporte (el código alfanumérico que aparece en el frontal de tu tarjeta física).
- Seguridad Biométrica: Deberás crear una contraseña personal y activar los datos biométricos (huella dactilar o reconocimiento facial) de tu terminal.
- Verificación Final: Recibirás un SMS con un código de verificación único que deberás introducir en la app para completar la activación.
Una vez configurada, la aplicación ‘MiDNI’ generará un código QR que podrá ser leído para comprobar tu identidad de dos formas distintas: a través de la web oficial
midni.com.es o desde la propia aplicación del móvil que te solicite la identificación. “Recuerda: es seguro, es ágil y cuenta con la garantía de la Policía Nacional”, concluyen las autoridades.