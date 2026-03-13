Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura, cuenta el extraño sueño que tuvo en Tenerife: “Tenía tres ojos”

La escritora polaca Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura en 2018, protagonizó este jueves 12 de marzo uno de los encuentros más esperados del festival Tenerife Noir, donde reunió a más de 300 asistentes en una charla que colgó el cartel de aforo completo.
El público respondió con entusiasmo a la presencia de una de las voces más influyentes de la literatura. Muchos de los asistentes acudieron con ejemplares de sus libros bajo el brazo, esperando poder llevarse una firma de la autora tras el encuentro.
Durante la conversación con el público, Tokarczuk compartió sus primeras impresiones sobre la Isla y no ocultó su fascinación por el entorno natural del Archipiélago. “La naturaleza de la Isla me ha impresionado, sois muy afortunados viviendo aquí”, afirmó ante los asistentes.
Un sueño extraño en Tenerife
Uno de los momentos más curiosos de la charla llegó cuando la escritora relató un sueño que tuvo durante su estancia en Tenerife.
Tokarczuk contó que soñó que acudía a una óptica para realizarse una revisión de la vista. En el sueño, el optometrista le entregaba unas gafas con tres lentes, una de ellas destinada al “tercer ojo“.
La autora explicó que al despertar y recordar el sueño se quedó especialmente sorprendida por la experiencia, algo que vinculó al carácter singular del lugar en el que se encontraba. “Es una Isla muy particular”, comentó ante el público.
La emoción de visitar el Teide
La Premio Nobel también relató su visita al Parque Nacional del Teide, una experiencia que describió como profundamente emotiva.
“Me sentí muy conmovida”, confesó la autora, quien explicó que tuvo la sensación de que el paisaje volcánico transmite una energía especial. “Sentía que las piedras tienen vida”, relató, añadiendo que estaban “calientes por el Sol”, como si “abajo hubiera un corazón que late”.
La disciplina de la escritura
Durante el encuentro, Tokarczuk también habló de su forma de trabajar y del proceso creativo que sigue al escribir una novela.
La escritora explicó que cuando se encuentra inmersa en un libro, su dedicación es absoluta. “Cuando me centro en escribir una novela no puedo hacer otra cosa”, afirmó.
En ese sentido, comentó que incluso cuando visita lugares tan atractivos como Tenerife, si está trabajando en una obra no puede permitirse distraerse. “Cuando vengo a un sitio tan bonito como Tenerife, si estoy escribiendo un libro no puedo visitar la Isla; me tengo que centrar en escribir, no hago nada más”, señaló.
La presencia de Tokarczuk en Tenerife Noir se convirtió así en uno de los momentos más destacados de la programación del festival, que volvió a demostrar su capacidad para atraer a figuras internacionales de la literatura y reunir a cientos de lectores en torno a la cultura y la creación literaria.