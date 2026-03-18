Padre Fray José Arenas: “El Señor de las Tribulaciones nos sigue protegiendo, aunque ahora por otras epidemias”

El lucentino Padre Fray José Arenas, que durante doce años fue rector del Santuario del Cristo de La Laguna, ha regresado a la Isla como invitado de la iglesia de San Francisco de Asís para llevar a cabo el solemne Quinario en honor al Señor de las Tribulaciones, protector de Santa Cruz.
Hasta el viernes, la parroquia capitalina, en la que se venera la imagen más devota y simbólica de la capital, acoge cinco días de culto de preparación a la Cuaresma, en la que los cofrades de la imagen encomiendan sus rezos y peticiones a Jesucristo de Nazaret, en su representación del Ecce Homo, el cual fue designado Señor de Santa Cruz al atribuirle la salvación de la ciudad tras la epidemia de cólera-morbo que la asoló en 1893.
Plegarias hacia la esperanza, la alegría, el amor y la fraternidad se suceden ante una talla repleta de idiosincrasia para los chicharreros, como preludio y preparación a su procesión por las calles de El Toscal, la cual tendrá lugar el próximo 31 de marzo, Martes Santo.
El Padre Arenas explica que “siempre es una satisfacción poder regresar a mi segunda patria y, además, estar al frente del Quinario en honor al Señor de las Tribulaciones. Una imagen a la que se atribuye un milagro histórico en la ciudad, pero que hoy en día nos sigue protegiendo de otras epidemias, pues más allá de la peste, el cólera o la lepra siguen habiendo personas ciegas, no físicamente”.
El sacerdote afirma que “vivimos tiempos convulsos y confusos, inmersos en guerras y conflictos, que han hecho incrementar la fe y la devoción. Estas situaciones han llevado a que la Iglesia viva ahora un repunte de personas que acuden en busca de luz para salir del túnel, bien porque se sienten frustrados o bien porque buscan refugio ante situaciones de vulnerabilidad. Una oscuridad que muchas veces es personal, por crisis matrimoniales o pérdidas de seres queridos, y otras por la necesidad de encontrar consuelo en lo divino”.
Después de dos años, el Padre José Arenas vuelve a guiar un Quinocio que, ante el Señor de las Tribulaciones, ilumina un camino hacia la paz.