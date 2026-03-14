El Ayuntamiento de La Laguna coloca una pancarta en su fachada contra la guerra

La fachada del Ayuntamiento de La Laguna y la de la Casa de los Capitanes amaneció ayer con una pancarta de rechazo a la guerra en Oriente Próximo, una iniciativa del alcalde Luis Yeray Gutiérrez en vísperas de la concentración convocada para este mediodía en la Torre de La Concepción.
Las dos lonas rojas con letras en blanco llaman la atención de cualquier viandante y forman parte de los actos simbólicos para respaldar la protesta contra el conflicto bélico.
Un gesto institucional con el que el consistorio pretende mostrar su compromiso con las iniciativas de carácter pacifista y con la defensa del diálogo y la negociación frente a la violencia.
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