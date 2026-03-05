Tenerife proyecta su primer parque eólico marino: 40 millones para abastecer a 19.000 viviendas

La empresa Primavera Offshore Wind promueve la instalación de la primera plataforma eólica marina de Tenerife, con una inversión de 40 millones de euros y capacidad para generar energía para atender la demanda eléctrica de 19.000 viviendas.
Este parque eólico marino, compuesto por dos aerogeneradores de 5,5 MW de potencia instalada cada uno (11 MW en total), y su infraestructura de evacuación, se instalará en aguas del puerto de Granadilla y tanto la solicitud de autorización administrativa previa como la declaración de impacto ambiental se encuentran en exposición pública, por un periodo de 30 días, para que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
La documentación de este expediente estará expuesta en el área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
Si se superan estos trámites, el proyecto seguirá su curso administrativo hasta llegar a ejecutar una instalación que se conectará a la red con el objeto de generar y vender energía eléctrica, a través de la subestación Polígono de Granadilla de la red de distribución gestionada por E-Distribución, a la que se conectará a través del centro de entrega y distribución del Puerto de Granadilla. Para ello, ya cuenta con permisos de acceso y conexión.
La empresa ha previsto que el proceso administrativo, de construcción, instalación y puesta en marcha tendrá una duración de tres años como máximo. Tras agotar el periodo de 25 años de vida útil de los equipos instalados, se iniciará su desmantelamiento.
El denominado proyecto Primavera consiste en la instalación de una plataforma eólica flotante, instalaciones auxiliares y equipos complementarios para la producción de energía eléctrica dentro de la zona II del Puerto de Granadilla. Para ello se prevé usar tecnología W2Power, compuesta por dos turbinas eólicas soportada cada una de ellas por una torre inclinada, que se encuentra ensamblada a una base flotante conformada por 4 columnas principales fabricada en acero.
En la columna de proa, irá conectado el sistema de amarre que garantiza en todo momento la orientación de la plataforma (y por tanto de las turbinas eólicas) hacia la dirección del viento predominante, aprovechando de esta forma el recurso eólico
La instalación consta de una unidad de producción W2Power, de potencia nominal 11 MW. formada por dos turbinas eólicas de unos 5,5 MW, con un diámetro de hasta 160 metros, sus torres y piezas de transición a la plataforma, además de una plataforma semisumergible que actúa como estructura flotante de las turbinas eólicas, a 346 metros del dique, con una altura máxima de punta de pala de 184 metros.