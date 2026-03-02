Es oficial: Rosa Dávila asegura que la pasarela de Padre Anchieta se pondrá en marcha “dentro de muy poco”

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este lunes que la pasarela peatonal de Padre Anchieta se pondrá en marcha “dentro de muy poco” y ha asegurado que la actuación cambiará por completo la fisonomía de ese entorno en el municipio de La Laguna.
Dávila ha destacado en un comunicado que se trata de “un proyecto muy importante” que requiere la colaboración tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, en el marco de la reunión mantenida con el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, para abordar los principales proyectos estratégicos del municipio.
Según el Cabildo, la pasarela forma parte de las actuaciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad en uno de los puntos con mayor tráfico de la ciudad, dentro de la línea de coordinación institucional que ambas administraciones mantienen para impulsar infraestructuras clave en La Laguna.
Entre los asuntos tratados figuran, asimismo, las actuaciones en el litoral lagunero, el convenio con la Mesa Mota, y proyectos culturales y ambientales vinculados a la mejora de vertidos.
La presidenta insular ha hecho referencia, además, al futuro centro sociosanitario en el entorno de la plaza del Cristo, cuyo plan director ya está en elaboración y que incluirá mejoras de movilidad como la ampliación de la calle Cañaveral.
En relación con la carretera de Tejina a Bajamar, Dávila recordó la inversión prevista de casi 30 millones de euros y la colaboración municipal para habilitar un camino peatonal que refuerce la seguridad.