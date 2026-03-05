sucesos

Ni el neopreno ni la barca lo salvaron: pillan a un hombre con 7 kilos de lapa negra en la escollera de Las Teresitas

Agentes del servicio de Anaga lo interceptaron, tras dos horas de seguimiento, con 7,6 kilos de lapa negra en época de veda y sin licencia para esta actividad
Pillan a un hombre con 7 kilos de lapa negra en la escollera de Las Teresitas.
Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, adscritos al servicio en la zona de Anaga, interceptaron hace unas semanas a un hombre que se encontraba cogiendo lapas en la zona de la escollera de la playa de Las Teresitas.

En este servicio, además de tramitar las oportunas actas administrativas por las diferentes infracciones detectadas se decomisaron 7,6 de lapa negra “Patella tenuis crenata”. Los policías informaron al mariscador furtivo de todo ello y también se dio cuenta al servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias.

Los policías, que habían sido informados previamente de esta actividad, realizaron diversos seguimientos hasta que un día vigilando desde la costa, observaron al mariscador furtivo accediendo a la escollera de la playa de Las Teresitas utilizando una embarcación auxiliar sin motor. Durante dos horas vieron como este hombre, portando un traje de neopreno, realizaba dicha actividad ilegal.

Finalmente, el infractor volvió en la embarcación y la abarloa a otra de mayor envergadura donde se cambió de ropa y abandonó el lugar en dirección a la playa en las proximidades de la antigua cofradía de pescadores.

Los agentes abordaron a esta persona siendo identificada al tiempo que también revisaron la bolsa que portaba con las lapas dentro. En ese momento se le informó de que en la actualidad este tipo de marisqueo está prohibido y se le pidió la licencia para la captura de marisco, de la que también carecía.

A continuación, se incautó de todo el marisco, se procedió a su precintado y pesaje, de la misma manera que también se tramitaron las tres actas administrativas correspondientes a las diversas infracciones observadas.

