No es una emergencia, es preparación. Si durante las últimas horas te has preguntado por qué el cielo de las capitales canarias retumba con un sonido poco habitual, la explicación es oficial: los hidroaviones en Canarias han vuelto. Dos aeronaves Canadair CL-215T, pertenecientes al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, han llegado a la Base Aérea de Gando para iniciar un despliegue que no pasará desapercibido para la población.
¿Por qué sobrevuelan los puertos de las Islas?
El motivo de este estruendo que sorprende a Tenerife y Gran Canaria es un adiestramiento intensivo de cara a la campaña de lucha contra incendios forestales de este año. Los pilotos, conocidos cariñosamente como “botijos” o “corsarios”, necesitan perfeccionar las maniobras de tomas y descargas de agua en entornos reales antes de que llegue el verano.
Hasta el próximo jueves, estos gigantes amarillos realizarán aproximadamente 40 horas de vuelo. Los puntos calientes de estas maniobras serán las zonas portuarias de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde los aviones practicarán el amerizaje y la carga rápida de sus depósitos, una técnica vital cuando el fuego acecha nuestros montes y cada segundo cuenta.
Cita histórica: Amerizaje en el Centro Comercial El Muelle
Además de la instrucción técnica, este despliegue tiene un componente histórico y divulgativo. El próximo 17 de marzo, los aviadores conmemorarán el centenario del mítico vuelo ‘Plus Ultra’. Para celebrarlo, uno de estos hidroaviones realizará un amerizaje espectacular junto al Centro Comercial El Muelle, en la capital grancanaria. Será una oportunidad única para que el público vea de cerca a la unidad cuyo lema es «apaga y vámonos».
El recuerdo de los grandes incendios
La presencia de los hidroaviones en Canarias siempre despierta sentimientos encontrados. Por un lado, la curiosidad por su imponente figura sobrevolando las ciudades a baja altura; por otro, el recuerdo de su labor crucial en los grandes incendios de agosto de 2019 en Gran Canaria y el devastador fuego de agosto de 2023 en Tenerife.
Este entrenamiento garantiza que, ante cualquier columna de humo en nuestras cumbres, la respuesta sea inmediata y precisa. Así que, si vuelves a escuchar su rugido hoy, recuerda que es el sonido de la prevención sobrevolando nuestras costas.