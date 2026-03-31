Llenar el depósito de gasoil cuesta 12 euros más que en enero: ¿Cuánto pagamos de media en Canarias?

Los precios de los combustibles continúan acusando los efectos de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán. En el caso del gasoil, su encarecimiento, un 20% en lo que llevamos de año, lleva a que llenar el depósito de un vehículo medio de 50 litros cueste una media de 70 euros, cifra que supera en 12 euros al coste que se registraba en la primera semana de este año.
Según los precios que detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac) correspondientes a la semana del 16 al 22 de marzo, el litro de gasoil toca ya los 1,4 euros de media, cifra que no se alcanzaba en el Archipiélago desde febrero de 2023.
Por su parte, la gasolina sin plomo de 95 octanos alcanza en las Islas los 1,344 euros por litro, un precio que se registró por última vez a finales del año 2022. El encarecimiento de este tipo de combustible en lo que va de año es de un 15%. Así, llenar el depósito del coche cuesta hoy una media de 62,2 euros, mientras que al inicio del año había que desembolsar 58,4 euros por la misma operación.
Asimismo, la gasolina sin plomo de 98 octanos, que alcanza en Canarias una media de 1,46 euros por litro, un precio que se registró por última vez en octubre del año 2023.
La información que publica el Istac alude a los precios medios en Canarias durante la semana de referencia, por lo que varían según la isla y el combustible del que se trate. En el caso del gasoil, Fuerteventura tiene el coste medio más barato del Archipiélago, con 1,355 euros por litro, mientras que el más caro se encuentra en La Gomera, con 1,601 euros.
La gasolina sin plomo de 95 octanos más barata se vende en la isla de Tenerife, con 1,325 euros de media por litro, mientras que la sin plomo de 98 octanos cuesta menos, también, en Fuerteventura, con 1,429 euros por litro.