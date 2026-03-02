El precio del petróleo se dispara un 8% tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán: alerta mundial por el suministro

Lunes negro en los mercados internacionales. El precio del petróleo ha registrado una subida fulgurante de más del 8% antes de la apertura de las principales Bolsas europeas. Este incremento es la respuesta directa al ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán, una acción bélica que ha impactado de lleno en el estrecho de Ormuz, el punto geográfico más crítico para la energía global por donde circula una quinta parte del crudo mundial.
El Brent y el West Texas en niveles de alerta
La volatilidad se ha apoderado de los paneles financieros desde primera hora de la mañana. El barril de Brent, referencia indispensable para el mercado europeo y los precios de los carburantes en España, escalaba un 8,5% situándose en los 79,05 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzaba un 8%, alcanzando los 72,38 dólares.
Este escenario de incertidumbre bélica no solo afecta al crudo. El oro, tradicional valor refugio en tiempos de guerra, se revalorizaba casi un 3%, mientras que los futuros de las Bolsas europeas vaticinan una apertura con desplomes superiores al 1%, llegando al 2% en el caso del Dax alemán.
Bloqueo logístico: MSC y Maersk suspenden operaciones
La gravedad de la situación en el estrecho de Ormuz ha forzado a los gigantes del transporte marítimo a tomar medidas drásticas. Las dos navieras más importantes del planeta, Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk, han anunciado la suspensión inmediata de todas sus rutas por la región.
- MSC: Ha cancelado todas las reservas para el traslado global de cargamentos en Oriente Próximo “hasta nuevo aviso” como medida de precaución.
- Maersk: Ha ordenado detener todos los cruces de buques en el estrecho, advirtiendo de retrasos masivos y desvíos en los servicios que operan en el golfo Pérsico.
Un estrecho paralizado y sin seguros
La situación es de parálisis total. Las principales empresas aseguradoras han retirado la cobertura en la zona de conflicto, lo que hace inviable la navegación comercial. Las plataformas de seguimiento marítimo en tiempo real muestran una imagen inusual: el tráfico de buques se ha detenido por completo a ambos lados de Ormuz, convirtiendo el estrecho en un embudo bloqueado que amenaza con estrangular el suministro energético global.
Este “giro radical” en la geopolítica mundial pone en jaque la estabilidad económica de los próximos meses, con un impacto directo previsto en la inflación y los costes de transporte a nivel internacional.