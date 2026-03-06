Cae tras vender una joya robada: el rastro que delató al autor del gran hurto en un centro comercial de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han logrado esclarecer uno de los sucesos más significativos contra el patrimonio ocurridos recientemente en el Sur de Tenerife. La investigación ha culminado con la detención y puesta a disposición judicial del presunto autor de un delito de hurto cometido en una conocida joyería ubicada en un centro comercial de la localidad de Adeje.
Los hechos se desencadenaron cuando el ahora detenido, actuando con rapidez y astucia, aprovechó un momento de alta afluencia de público en el establecimiento. Mientras los empleados se encontraban ocupados atendiendo a otros clientes, el individuo se aproximó al stand de exposición y logró sustraer una bandeja completa que contenía 16 anillos de oro blanco. El valor total del material sustraído asciende a 9.159,81 euros, lo que activó de inmediato todos los protocolos de seguridad.
La clave de la investigación: un empeño sospechoso
La labor de los investigadores fue minuciosa desde el primer momento. Tras analizar las cámaras de seguridad del centro comercial, los agentes pudieron reconstruir la secuencia del robo. Sin embargo, el avance definitivo se produjo gracias al control exhaustivo que la Policía Nacional realiza sobre el mercado de segunda mano.
En el transcurso de las actuaciones, los agentes detectaron el empeño de una joya cuyas características coincidían plenamente con una de las piezas del lote hurtado. Una vez que el propietario de la joyería reconoció el anillo como propio, la identidad del sospechoso salió a la luz: un hombre de 38 años con un amplio historial de antecedentes policiales, la mayoría de ellos relacionados con delitos contra el patrimonio.
Identificación en dependencias policiales
El desenlace de la operación tuvo un matiz fortuito pero efectivo. Durante el pasado mes de febrero, los responsables del caso reconocieron al investigado mientras este se encontraba bajo custodia en dependencias policiales por un hecho delictivo distinto.
Tras coordinar los datos con la autoridad judicial, se procedió a tramitar las diligencias necesarias para su imputación formal por el hurto de los anillos. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras las investigaciones continúan para tratar de localizar el resto del botín.
Compromiso con el Plan Comercio Seguro
Esta intervención se enmarca dentro del Plan Comercio Seguro que la Policía Nacional mantiene activo en las zonas turísticas de Tenerife. El objetivo principal es garantizar la tranquilidad de los comerciantes y disuadir conductas delictivas en puntos neurálgicos como los centros comerciales de Adeje.
Desde el cuerpo policial se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para combatir la delincuencia. Cualquier persona que tenga indicios de actividades ilícitas puede comunicarlo de forma anónima a través del portal oficial de la Policía Nacional, garantizando la total confidencialidad de la información aportada.