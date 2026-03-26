La tranquilidad de la tarde de ayer en el sur de Tenerife se vio truncada por un grave episodio de inseguridad ciudadana. Un violento robo en Santiago del Teide ha acabado con una persecución de película por las carreteras que conectan el municipio con Guía de Isora, saldándose con un joven de 23 años detenido y la recuperación de parte del botín.
Los hechos ocurrieron este miércoles, 25 de marzo, en las inmediaciones del supermercado Mercadona. Según fuentes policiales, una pareja de nacionalidad rusa residente en la zona fue abordada por tres varones. El asalto se produjo con “violencia e intimidación”, sembrando el pánico entre los testigos presenciales. Tras lograr su objetivo, los tres sospechosos emprendieron una huida apresurada en un vehículo, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad.
Persecución de alta tensión: de Alcalá hacia las torres de Chío
La cooperación intermunicipal resultó ser la pieza clave para la resolución del incidente. La Policía Local de Guía de Isora dio la voz de alerta tras localizar el vehículo sospechoso en el barrio costero de Alcalá. Sin embargo, lejos de deponer su actitud, el conductor del coche inició una fuga temeraria por la carretera que asciende hacia las torres eléctricas en las proximidades de Chío.
Fue en este trayecto donde se vivió el momento de mayor tensión. Patrullas de la Policía Local de Santiago del Teide y de Guía de Isora persiguieron al vehículo de forma coordinada, cerrando las posibles vías de escape. Gracias a esta maniobra conjunta, los agentes lograron interceptar el coche y proceder a la identificación de sus ocupantes.
Detenido con una defensa prohibida y dinero en efectivo
Como resultado de la intervención, se procedió a la detención de un varón de unos 23 años de edad. En el momento del registro, los agentes le incautaron 300 euros en efectivo, presumiblemente parte del botín sustraído a la pareja minutos antes. No obstante, lo más alarmante para los efectivos de seguridad fue el hallazgo de una defensa extensible prohibida que el joven portaba consigo, la cual fue retirada inmediatamente de la circulación.
El arrestado fue trasladado a las dependencias del puesto principal de la Guardia Civil de Guía de Isora. Allí se han instruido las diligencias pertinentes para su puesta a disposición judicial. Se le imputa un presunto delito de robo con violencia e intimidación, tipificado en el artículo 242 del vigente Código Penal, un cargo que conlleva graves penas de prisión dada la naturaleza delictiva del acto y el uso de armas o instrumentos peligrosos.
Agradecimiento a la colaboración policial
El éxito de la operación ha puesto de relieve la excelente salud de la que goza la cooperación entre municipios en el sur de Tenerife. Desde los estamentos policiales de Santiago del Teide se ha querido agradecer públicamente la “inestimable colaboración” de la Policía Local de Guía de Isora, así como el despliegue realizado por la Guardia Civil de los puestos de Guía de Isora y Playa de Las Américas, quienes reforzaron la seguridad en el lugar de la detención.
La investigación continúa abierta para tratar de localizar al resto de los implicados en el asalto, mientras la pareja afectada ya ha recibido asistencia tras el “tremendo susto” vivido en las proximidades del centro comercial. Este nuevo robo en Santiago del Teide vuelve a poner el foco sobre la vigilancia en zonas de gran afluencia de residentes extranjeros y turistas, aunque la rápida respuesta policial ha servido para enviar un mensaje de tranquilidad a la población local.