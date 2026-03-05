Así robaba carteras a turistas un grupo que actuaba en Canarias

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras dos por su presunta implicación en una serie de hurtos cometidos contra turistas en Fuerteventura.
La investigación, desarrollada en el municipio de Pájara, atribuye al grupo diez delitos de hurto y la apropiación indebida de un vehículo de alquiler que utilizaban para desplazarse entre varias islas del Archipiélago.
La operación, denominada “Jefuire”, ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable, tras detectar a mediados de febrero un aumento de denuncias relacionadas con hurtos en vehículos y robos al descuido en zonas turísticas del sur de la Isla.
Según ha informado la Guardia Civil, los presuntos autores actuaban de forma itinerante por diferentes puntos de Canarias y centraban su actividad en áreas con gran afluencia de visitantes.
Las principales víctimas eran turistas de edad avanzada, a quienes los sospechosos elegían por su mayor vulnerabilidad en espacios concurridos.
Para cometer los hurtos utilizaban una técnica conocida como “la muleta”, un método habitual en los robos al descuido. Consiste en cubrir la mano con una prenda, un periódico o una revista mientras se aproximan por la espalda a la víctima.
De esta forma, los autores abrían mochilas o bolsos y sustraían carteras y billeteras sin que la persona afectada llegara a notar el contacto.
Hurtos en coches de alquiler sin forzar cerraduras
Además de este método, los investigados habían perfeccionado otra estrategia para robar en el interior de vehículos de alquiler sin necesidad de forzar cerraduras.
Los sospechosos vigilaban aparcamientos de zonas turísticas y esperaban a que los turistas estacionaran sus coches. En el momento en que los ocupantes se bajaban del vehículo, uno de los implicados abría ligeramente una puerta trasera o el maletero de forma discreta.
Con este gesto provocaban un fallo en el cierre del vehículo. Cuando el conductor utilizaba el mando a distancia para bloquear el coche, el sistema detectaba una puerta abierta y no activaba el cierre centralizado.
Los turistas se marchaban convencidos de que el coche estaba cerrado, lo que permitía a los autores acceder posteriormente al interior y llevarse objetos de valor, carteras y documentación.
Detención tras un nuevo hurto
Ante la alarma social generada por estos robos, los agentes intensificaron la vigilancia en la zona y establecieron dispositivos discretos en la vía pública.
El 18 de febrero, una patrulla interceptó a los sospechosos tras cometer un nuevo hurto en Morro Jable. Los agentes procedieron a la detención de un hombre y una mujer, ambos con antecedentes por hechos similares.
A los detenidos también se les imputa un delito de apropiación indebida, ya que utilizaban un vehículo de alquiler que no habían devuelto tras finalizar el contrato y que empleaban para desplazarse y cometer los robos.
Las diligencias han sido remitidas al juzgado de guardia de Puerto del Rosario. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para recuperar los objetos sustraídos e identificar a otros posibles implicados, por lo que no se descartan nuevas detenciones.