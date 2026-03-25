Santa Cruz de Tenerife rebaja las suspensiones por la borrasca Therese: ¿qué medidas siguen vigentes?

El PEMU de Santa Cruz de Tenerife rebaja a prealerta la situación por la borrasca Therese, aunque mantiene los servicios operativos y vigila la evolución del fenómeno meteorológico, sin descartar posibles actualizaciones a medida que evolucione las células aún activas en parte de la Isla, ya que no existen avisos de la AEMET para la zona metropolitana, por lo que se dejan sin efecto las suspensiones y medidas establecidas en el día de ayer.
En el capítulo de balance de incidencias, debe destacarse que el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife registró, durante todo el día de ayer y la pasada noche, casi un centenar de incidencias. De la jornada nocturna lo más destacable fue un importante desprendimiento de materiales en una ladera que bloquea el paso de vehículos en la TF-12, carretera de San Andrés a Las Canteras, a la altura del punto kilométrico 12.
De todas formas, fuentes de la Policía Local informan de que los vecinos de Taganaga pueden acceder a Santa Cruz por esa carretera hacia San Andrés, al mismo tiempo que los residentes en Casas de la Cumbre lo pueden hacer a través de La Laguna.
De resto los servicios municipales junto a la Policía Local, Protección Civil han tenido que intervenir en una decena de casos, la mayoría por pequeños desprendimientos, caídas de ramas y haciendo seguimiento de personas que pudieran estar pernoctando cerca de los cauces de los barrancos del municipio. En el apartado de suministros si se registraron varios puntos de cortes en el servicio de alumbrado público en zonas de Tíncer y alguna calle del barrio de La Salud.
El consistorio sí ha estado analizando la situación y, a primera hora de esta mañana, procede a la rebajar a situación de Prealerta la activación que permanece vigente del Plan Municipal de Emergencias (PEMU). Si hiciera falta el consistorio capitalino irá actualizando los datos de este balance dependiendo de la evolución meteorológica de las próximas horas, insistiendo en pedir a la población que se mantenga informada a través de las fuentes oficiales.