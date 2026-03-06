El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia nuevas medidas para reforzar la seguridad en la zona de Azorín, en el distrito Salud-La Salle, tras reunirse con comerciantes del entorno para conocer sus principales preocupaciones.
Durante el encuentro, celebrado este miércoles, representantes del pequeño comercio trasladaron al Consistorio su inquietud por distintas situaciones relacionadas con la convivencia en el espacio público, especialmente en las inmediaciones del Centro Municipal de Acogida.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, participó en la visita acompañado por la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, la concejala de Seguridad, Gladis de León, y la concejala de Políticas Sociales, Charín González.
Durante la reunión, los comerciantes expusieron algunos problemas que, según indican, se producen en determinados momentos en la zona. Entre ellos, mencionaron consumo de alcohol en la vía pública, situaciones relacionadas con la higiene en la plaza o altercados puntuales que afectan al funcionamiento cotidiano de los negocios.
Más presencia policial en la zona de Azorín
Ante estas demandas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se comprometió a estudiar diferentes actuaciones orientadas a mejorar la convivencia y reforzar la seguridad en la zona de Azorín.
Entre las medidas que se analizarán figura incrementar la presencia policial mediante más rondas de vigilancia, así como valorar posibles cambios en la ordenación del espacio público de la plaza para prevenir situaciones conflictivas.
El objetivo, según explicaron desde el Consistorio, es favorecer un entorno más seguro que permita a los comerciantes desarrollar su actividad con normalidad y mejorar la convivencia entre vecinos, usuarios de los servicios municipales y actividad comercial.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, subrayó durante el encuentro la importancia de mantener contacto directo con el tejido comercial de los barrios.
“El pequeño comercio es fundamental para la vida de nuestros barrios y desde el Ayuntamiento vamos a seguir escuchando a los comerciantes para dar respuesta a sus preocupaciones y mejorar la convivencia en la zona”, señaló.
Trabajo conjunto con comerciantes
Por su parte, la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, destacó que el Ayuntamiento continuará trabajando de forma coordinada con los distintos servicios municipales implicados.
Según explicó, el objetivo es impulsar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad y la convivencia en el entorno de Azorín, garantizando al mismo tiempo el normal funcionamiento del comercio de proximidad.
Desde el Consistorio señalan que el trabajo continuará en las próximas semanas con el análisis de las propuestas planteadas por los comerciantes y la evaluación de las actuaciones más eficaces para mejorar el uso del espacio público en esta zona de Santa Cruz de Tenerife.