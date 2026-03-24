Santa Cruz de Tenerife pasa a estar en alerta máxima por la borrasca Therese: todo suspendido

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha elevado a situación de Alerta Máxima el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) debido al agravamiento de las condiciones meteorológicas.
Esta decisión conlleva la suspensión inmediata de todas las actividades deportivas, culturales y de ocio, así como el cierre de las instalaciones municipales en todo el término capitalino.
Hasta el mediodía de este martes, el CECOPAL ha gestionado 50 incidencias provocadas por las intensas lluvias. Los servicios de emergencia se han centrado en la resolución de desprendimientos, inundaciones en inmuebles y fallos en la red semafórica.
Rescate de urgencia en el barranco de Santos
Uno de los episodios más críticos ha tenido lugar en el barranco de Santos, donde efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y la Policía Local han tenido que rescatar a tres personas. Los afectados habían quedado aislados en una cueva ante la rápida crecida del caudal.
Según informa el consistorio, estas personas ya habían sido advertidas en días previos sobre el riesgo de permanecer en el cauce ante la llegada de la borrasca.
En paralelo, el área de Políticas Sociales ha habilitado 20 plazas de emergencia en el Centro Municipal de Acogida (CMA) y ha reforzado las Unidades Móviles de Acercamiento (UMA) para informar a personas en situación de asentamiento sobre los riesgos actuales.
Desprendimientos en Anaga y desalojo escolar
La zona de Anaga ha sido una de las más castigadas por la inestabilidad del terreno. Se han registrado casi una decena de desprendimientos que han afectado a las carreteras de Taganana, Roque de Las Bodegas y Afur.
En la pista El Chorro, la caída de material dejó aisladas a siete personas durante la mañana. Asimismo, en el barrio de Los Lavaderos, el desplome de un talud ha causado daños en varios vehículos estacionados.
En el ámbito educativo, se ha procedido al desalojo de 550 alumnos del IES Andrés Bello. La medida se tomó tras la rotura de la red de tuberías del centro, lo que provocó el afloramiento de aguas fecales e inundaciones en las instalaciones.
También se registró la entrada de agua en la sede municipal del parque de La Granja, que tuvo que cerrar temporalmente para labores de achique.
Situación del tráfico y servicios
La red de semáforos de la capital ha sufrido cortes de fluido eléctrico constantes. Aunque se ha recuperado la mayoría del servicio, los técnicos trabajan aún en cinco cruces críticos donde la Policía Local se encarga de regular el tráfico.
Los servicios municipales mantienen bajo monitorización constante varios muros con signos de inestabilidad y los cauces de los barrancos principales para prevenir nuevos incidentes ante la persistencia de las lluvias.