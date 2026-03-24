Rescate en el barranco de Santos: dos personas atrapadas por la crecida en Santa Cruz

El fuerte chaparrón que ha descargado este mediodía sobre la capital tinerfeña ha estado a punto de terminar en tragedia. Los servicios de emergencia han tenido que activar un dispositivo de rescate de urgencia tras quedar dos personas atrapadas en el barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife, según ha adelantado Televisión Canaria, debido a la repentina y violenta crecida del caudal de agua que ha sorprendido a quienes se encontraban en el cauce.
Según las primeras informaciones, los afectados son dos personas sin hogar que pernoctaban en una de las zonas bajas del barranco y que no han tenido tiempo de reaccionar ante la fuerza del agua. Agentes de la Policía Local y efectivos de Bomberos de Tenerife se han desplazado de inmediato hasta el lugar para intentar poner a salvo a estas dos personas, en un operativo marcado por la peligrosidad del terreno y la persistencia de la lluvia en toda la zona metropolitana.