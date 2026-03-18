Suspenden el Campeonato de España de Natación Artística en Tenerife por la borrasca Therese

La Real Federación Española de Natación (RFEN) ha informado de la suspensión del Campeonato de España júnior y sénior de natación artística previsto para este fin de semana en Puerto de la Cruz debido al cierre a partir de hoy miércoles del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife por la borrasca Therese.
El campeonato queda, por tanto, oficialmente suspendido y la intención de la RFEN es celebrarlo en la misma sede en nueva fecha pendiente de determinar.
La RFEN lamenta “las molestias que esta situación pueda ocasionar a los interesados por causa de fuerza mayor ajena a nuestra organización”.
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