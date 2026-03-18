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Suspenden el Campeonato de España de Natación Artística en Tenerife por la borrasca Therese

La RFEN lamenta "las molestias que esta situación pueda ocasionar"
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La Real Federación Española de Natación (RFEN) ha informado de la suspensión del Campeonato de España júnior y sénior de natación artística previsto para este fin de semana en Puerto de la Cruz debido al cierre a partir de hoy miércoles del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife por la borrasca Therese.

El campeonato queda, por tanto, oficialmente suspendido y la intención de la RFEN es celebrarlo en la misma sede en nueva fecha pendiente de determinar.

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La RFEN lamenta “las molestias que esta situación pueda ocasionar a los interesados por causa de fuerza mayor ajena a nuestra organización”.

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