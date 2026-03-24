Sanidad cancela los traslados no urgentes en Tenerife, La Palma y Gran Canaria: ¿Qué pacientes sí podrán acudir al hospital?

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Urgencias Canario (SUC), ha anunciado la suspensión de la actividad del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) en las islas de Tenerife y La Palma a partir de la tarde de este martes.
Esta medida, que ya se había adoptado durante la mañana en Gran Canaria, se mantendrá vigente durante toda la jornada del miércoles 25 de marzo en las tres islas mencionadas.
El objetivo de esta reestructuración es evitar desplazamientos innecesarios que puedan comprometer la seguridad de los pacientes y de las dotaciones sanitarias ante el impacto de la borrasca Therese.
Tratamientos vitales y altas hospitalarias garantizados
A pesar de la suspensión generalizada, el SUC ha confirmado que se mantienen operativos los traslados para tratamientos vitales. Esto incluye a pacientes que requieren asistencia continuada en:
- Sesiones de hemodiálisis.
- Tratamientos de quimioterapia o radioterapia.
- Asistencia en hospital de día oncohematológico.
Estos servicios se prestarán siempre que no supongan un riesgo para el paciente o el personal, especialmente en zonas geográficas de difícil acceso o alta peligrosidad por el clima.
Asimismo, la medida no afecta a los traslados entre centros sanitarios ni a aquellos pacientes que reciban el alta hospitalaria o de los servicios de urgencias.
Situación en el resto del archipiélago
En el resto de las islas de Canarias, la actividad programada del transporte sanitario no ha sufrido cambios por el momento. No obstante, el SUC permanece a la espera de la evolución de la borrasca para determinar si son necesarias nuevas reorganizaciones.
Desde el Servicio de Urgencias Canario se recomienda a todos los usuarios del transporte sanitario no urgente que se mantengan informados a través de los canales oficiales.
La reactivación total del servicio dependerá de la evolución de la climatología y de las futuras actualizaciones de la Dirección General de Emergencias.