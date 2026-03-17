Lonas, palés y sillas viejas contra la lluvia: el “ingenio” de los vecinos de Tejina tras 25 años esperando por una marquesina de guagua

La paciencia de los vecinos de Tejina, en el municipio de La Laguna, ha derivado en una iniciativa de autogestión ante lo que consideran un abandono administrativo histórico. Según una información publicada por COPE Tenerife, los residentes de la zona de La Asomada han construido una marquesina improvisada en la parada de guaguas situada entre la carretera General TF-13 y el Camino del Hurón, utilizando lonas, tablones y restos de sillas de madera para protegerse de las inclemencias del tiempo.
Esta medida de protesta surge tras décadas de reivindicaciones desatendidas. Ciro Molina, presidente de la Asociación de Vecinos de las 3 Calles de Tejina, ha explicado en los micrófonos de ‘Herrera en COPE Tenerife’ que la demanda no es nueva: “Repasando la documentación he visto que la primera petición fue en el año 99”. Desde entonces, la solicitud de un refugio en este punto ha sido una constante en los registros oficiales de la asociación.
Un historial de “silencio administrativo”
A pesar de que en el año 2022 se presentó una nueva solicitud formal al Cabildo de Tenerife y se instalaron infraestructuras similares en otros puntos de la isla, esta parada específica quedó fuera de las actuaciones. Molina ha revelado que, solo en el último año, la asociación ha presentado 13 registros oficiales dirigidos al Cabildo insular para abordar diversas problemáticas.
La respuesta de las instituciones, según el representante vecinal, es prácticamente inexistente. “Alguna vez nos responden, pero es muy raro”, ha lamentado. El objetivo de estos escritos es que conste la gestión realizada frente a una “falta de comunicación” que se ha convertido en la norma por parte de las administraciones competentes.
Usuarios vulnerables afectados por el temporal
El detonante para la construcción de esta estructura rudimentaria ha sido la reciente sucesión de borrascas que han afectado a las islas. La falta de un refugio adecuado afecta especialmente a los colectivos más vulnerables de La Asomada. “Mucha gente de la zona son adultos mayores que cogen la guagua para ir hasta el centro médico en la zona de La Castellana”, ha detallado Molina, añadiendo que también hay niños que utilizan el servicio diariamente y se ven obligados a esperar bajo la lluvia y el viento.
La construcción, fruto del ingenio vecinal, busca ofrecer una solución práctica inmediata. “Como la administración no responde, pues los propios vecinos son los que pusieron eso ahí para que tengan una solución”, señala el presidente de la asociación, quien insiste en que la planificación pública debe priorizar a las personas con movilidad reducida o que utilizan bastón.
La competencia del Cabildo
La instalación de marquesinas en las carreteras insulares es competencia directa del área de Movilidad del Cabildo de Tenerife. Desde la asociación vecinal aclaran que su labor es actuar de enlace, pero subrayan que no pueden suplir las funciones de la administración pública.
Aunque reconocen que la solución técnica puede no ser sencilla, denuncian una “falta de compromiso” por parte de las autoridades. Esta situación de precariedad en el transporte público no es aislada en la zona; los vecinos señalan otros puntos críticos sin protección, como la conocida “curva pata rajada” o la parada junto al edificio La Talaya, cerca de la plaza, donde tampoco existe un refugio para los usuarios de TITSA.