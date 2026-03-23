Tres heridos “críticos” y varios ángeles de la guarda: el terrible accidente de tráfico ocurrido en Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias recibía a las 12:17 horas la alerta sobre una colisión frontal de gran magnitud en la autopista TF-1, kilómetro 93 con dirección Sur, a la altura del municipio de Guía de Isora.
Según informan, uno de los vehículos —conducido por un joven de 27 años— impactó frontalmente contra un coche ocupado por una pareja de turistas. Tras el choque, el vehículo del joven se desplazó hacia el margen de la vía, donde comenzó a arder de forma inmediata.
Intervención ciudadana: Segundos de vida
La tragedia no fue a más gracias a la valentía de varios conductores que presenciaron el accidente. Sin dudarlo, se bajaron de sus coches para auxiliar a los heridos atrapados. Lograron extraer a las víctimas justo antes de que el fuego calcinara por completo uno de los turismos. La presencia casual de un médico entre los testigos fue determinante, ya que colaboró activamente en las maniobras de reanimación iniciales hasta la llegada de las ambulancias.
Balance de víctimas
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó un despliegue masivo, incluyendo un helicóptero medicalizado y carpas de asistencia en plena carretera:
- Varón (27 años): Recuperado de una parada cardiorrespiratoria. Presenta un traumatismo craneal “tremendamente delicado”. Fue sedado y evacuado en helicóptero en estado crítico.
- Mujer (25 años): También recuperada de una parada cardiorrespiratoria por los sanitarios. Ingresada en estado crítico.
- Varón (30 años): Presenta politraumatismos de carácter grave. Fue estabilizado y trasladado por tierra al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Estado de la vía e investigación
La Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas. Se barajan dos hipótesis principales: una maniobra de adelantamiento indebida por parte del joven o una invasión del carril contrario por parte del vehículo turístico.
La carretera permaneció cerrada en ambos sentidos durante varias horas, desviándose el tráfico por la TF-82 (Los Menores – Chío). En el operativo participaron Bomberos del Consorcio de Tenerife, Policía Local de Guía de Isora y Santiago del Teide, y personal de Servicio de Carreteras.