Luz verde a la cesión de terrenos en la Facultad de Bellas Artes: así avanzará el nuevo tramo del carril bus de la TF-5

La Universidad de La Laguna ha aprobado en Consejo de Gobierno la segregación, desafectación y cesión al Cabildo de Tenerife de un terreno ubicado en una parte de la parcela donde se erige la Facultad de Bellas Artes para facilitar las obras del proyecto de prolongación del carril bus de la TF-5, en dirección norte.
La superficie afectada por esta cesión es de 2.429 metros cuadrados y no afecta a ninguna infraestructura de la Universidad, ya que en la actualidad está dedicada a zona verde, según ha informado la institución académica en una nota, donde recalca que la cesión no conllevará contraprestación económica para la Universidad, si bien el Cabildo realizará algunas obras para la Universidad de La Laguna en concepto de compensación.
Estas serán una salida de emergencias de la Facultad y una vela de sombra ubicada en el Campus de Guajara.
La cesión, presentada al órgano por la gerenta Lidia Pereira, ha sido aprobada por asentimiento al contar con informes favorables de la Asesoría Jurídica, la Oficina Técnica y el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a falta de que sea aprobada también por el Consejo Social para que la cesión al sea efectiva.
OTROS ACUERDOS
Durante la cesión también fue aprobada la oferta de precios de los colegios mayores y residencia universitaria para el curso 2026-2027, presentada por la vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández. El documento ajusta los precios del curso pasado al 2,8% del IPC de Canarias para actualizarlos.
Como es habitual, recuerda la institución académica, existen cuatro rangos de precios diferentes, de mayor o menor cuantía atendiendo a la renta familiar.
Dada la coyuntura de falta de alojamiento generalizada en los últimos años, esta oferta de plazas no estará disponible para el alumnado extranjero de programas europeos, aunque sí para el de extracomunitarios.
Relacionado con el alojamiento, también fue aprobada una modificación de su reglamento que también trata de paliar los efectos de la crisis alojativa en el alumnado. La modificación limita el tiempo que una persona puede ocupar una plaza en un colegio mayor o residencia, que será de tantos años como dure su titulación, más dos adicionales si fueran necesarios para finalizar esos estudios o cursar un master.
PERSONAL INVESTIGADOR
Por otro lado, la Gerencia, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, presentó una propuesta de acuerdo sobre el régimen retributivo del personal investigador de convocatorias vinculadas afinanciación externa para la formación, atracción y retención de talento investigador, finalmente aprobado.
Este acuerdo pretende “dar seguridad jurídica” ante la heterogeneidad de situaciones contractuales y fuentes de financiación que conllevan tantas convocatorias. La normativa se refiere a personal investigador pre y postdoctoral contratado conforme a las modalidades previstas en la Ley de la Ciencia, en convocatorias del propio vicerrectorado con financiación externa y em las convocatorias de concurrencia competitiva.