Luz verde al tercer carril de la TF-5: nueve empresas pujan por la obra de 66 millones para ‘aliviar’ el tráfico en Guamasa

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles de que nueve empresas se han presentado a la licitación para ejecutar las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.
El presupuesto base de licitación asciende a 66.401.344,71 euros, IGIC incluido, y la actuación tiene como objetivo mejorar la capacidad, la seguridad y la fluidez de uno de los corredores con mayor intensidad de tráfico de Canarias, según ha detallado el Gobierno en un comunicado.
Empresas licitadoras
Las compañías que han presentado oferta son:
- Acciona
- Asch Infraestructuras-Transformaciones y Servicios S.A. (TRAYSESA)
- Sando-El Silbo
- Dragados-Señalizaciones Villar
- FCC
- Ferrovial Construcción S.A.-ASYOTA
- OHLA-Agrupación Guinovart Obras y Servicios
- Sacyr-Darias-Sabina
- Satocan S.A.-Vías y Construcciones
Un tercer carril con nuevos enlaces en la TF-5
El proyecto contempla la ampliación de dos a tres carriles en sentido Santa Cruz de Tenerife, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro y la construcción de un nuevo enlace directo con el aeropuerto Tenerife Norte, con el fin de separar los tráficos con origen y destino norte y sur.
Los vehículos procedentes del norte accederán al aeropuerto por el nuevo enlace, evitando continuar hasta San Lázaro, lo que permitirá mejorar la fluidez del tramo más congestionado de la TF-5.