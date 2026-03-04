tenerife

Luz verde al tercer carril de la TF-5: nueve empresas pujan por la obra de 66 millones para ‘aliviar’ el tráfico en Guamasa

Obras Públicas acelera la licitación de este tercer carril con enlace directo con el aeropuerto Tenerife Norte para mejorar la fluidez en el tramo más crítico de la autopista
La ampliación a tres carriles y el nuevo enlace al aeropuerto buscan solucionar el "embudo" de tráfico en la entrada a La Laguna. DA
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles de que nueve empresas se han presentado a la licitación para ejecutar las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

El presupuesto base de licitación asciende a 66.401.344,71 euros, IGIC incluido, y la actuación tiene como objetivo mejorar la capacidad, la seguridad y la fluidez de uno de los corredores con mayor intensidad de tráfico de Canarias, según ha detallado el Gobierno en un comunicado.

Empresas licitadoras

Las compañías que han presentado oferta son:

  • Acciona
  • Asch Infraestructuras-Transformaciones y Servicios S.A. (TRAYSESA)
  • Sando-El Silbo
  • Dragados-Señalizaciones Villar
  • FCC
  • Ferrovial Construcción S.A.-ASYOTA
  • OHLA-Agrupación Guinovart Obras y Servicios
  • Sacyr-Darias-Sabina
  • Satocan S.A.-Vías y Construcciones

Un tercer carril con nuevos enlaces en la TF-5

El proyecto contempla la ampliación de dos a tres carriles en sentido Santa Cruz de Tenerife, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro y la construcción de un nuevo enlace directo con el aeropuerto Tenerife Norte, con el fin de separar los tráficos con origen y destino norte y sur.

Los vehículos procedentes del norte accederán al aeropuerto por el nuevo enlace, evitando continuar hasta San Lázaro, lo que permitirá mejorar la fluidez del tramo más congestionado de la TF-5.

