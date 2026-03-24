Inundaciones en la ULL: las fuertes lluvias dejan cascadas de agua y grandes charcos en la Facultad de Periodismo

Las intensas precipitaciones registradas este martes han causado importantes incidencias en la Universidad de La Laguna (ULL). Vídeos grabados en la Facultad de Ciencias de la Información, conocida popularmente como la Pirámide, muestra cómo el agua de lluvia entra a chorros a modo de cascada a través de los ventanales de las instalaciones.
En las imágenes se ve cómo se forman grandes charcos en distintas zonas comunes, incluido el interior de la biblioteca.
A pesar de la colocación de cubos en el suelo para intentar contener las filtraciones, el gran volumen de agua que accede desde el exterior ha desbordado, dejando las instalaciones anegadas en plena borrasca Therese.
Excepcionalidad operativa en La Laguna
Esta incidencia coincide con el pico de intensidad de la tormenta, que ha dejado hasta 15,5 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos en el municipio.
El Ayuntamiento de La Laguna ha decretado la situación de excepcionalidad operativa, procediendo al cierre inmediato de todas las instalaciones públicas y la suspensión de actividades hasta, al menos, las 12:00 horas de este miércoles.
Desde el CECOPAL se advierte que la borrasca mantiene un comportamiento errático, generando descargas de agua muy intensas en cortos periodos de tiempo, lo que ha comprometido la estanqueidad de edificios como el de la facultad lagunera.
Cierre total en la ULL: se suspenden las clases presenciales
Ante el agravamiento de las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Therese, la ULL ha decidido el cierre de todas sus instalaciones para proteger a la comunidad universitaria.
Estas son las claves del protocolo de emergencia activado en los campus de La Laguna y Santa Cruz:
- Suspensión de la presencialidad: Todas las facultades y centros permanecen cerrados desde las 15:00 horas de este martes y continuarán sin actividad física durante toda la jornada del miércoles 25 de marzo.
- Clases telemáticas: La docencia no se interrumpe, sino que se traslada a la modalidad online. Las clases se desarrollarán de forma virtual mientras se mantenga la alerta declarada por el Gobierno de Canarias.
- Actividades canceladas: Queda suspendida cualquier actividad de carácter investigador, deportivo, cultural y de servicios que requiera el uso de las instalaciones académicas.
Servicios esenciales bajo mínimos
La universidad mantendrá operativos exclusivamente aquellos departamentos que, por su naturaleza, no pueden detener su actividad presencial:
- Animalario y mantenimiento crítico.
- Personal de cocina de colegios mayores y residencias universitarias.
- Departamentos e institutos con investigaciones o productos perecederos que requieran atención inmediata.
El rectorado informará a través de sus canales institucionales sobre cualquier novedad respecto a la reanudación de la actividad presencial, supeditada a la evolución de las precipitaciones en la Isla.