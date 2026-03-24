La borrasca Therese golpea La Laguna: cierre total del municipio tras caer 15 litros en 20 minutos

El municipio de San Cristóbal de La Laguna se encuentra en una situación de excepcionalidad operativa. El Ayuntamiento ha decretado el cierre inmediato de todas las instalaciones públicas y la suspensión de las actividades previstas, tanto en recintos abiertos como cerrados, debido a los efectos de la borrasca Therese.
Esta medida de seguridad se mantendrá vigente, al menos, hasta las 12:00 horas de este miércoles, sujeta a una nueva valoración meteorológica.
La decisión de la corporación local responde a la intensificación de las precipitaciones durante la mañana de este martes, donde se han llegado a registrar hasta 15,5 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos.
Según ha informado el CECOPAL, la configuración de la borrasca presenta un comportamiento errático, lo que genera descargas intensas de agua en periodos de tiempo muy reducidos.
Fracturas en Bajamar y desprendimientos en Anaga
Los efectos de la borrasca Therese ya se han dejado sentir en diversos puntos críticos de la geografía lagunera. Durante la jornada del lunes, el fuerte oleaje provocó la fractura del paseo Marianne, en la zona costera de Bajamar, obligando al precinto y balizado de seguridad por parte de los servicios municipales.
Asimismo, se registró un desprendimiento de tierra en Las Carboneras, que bloqueó temporalmente el acceso por carretera a los caseríos de Anaga. La intervención de urgencia de la Policía Local y Protección Civil permitió restablecer el tráfico en apenas una hora.
En el casco urbano, se han atendido incidencias por el levantamiento de tapas de alcantarilla y acumulación de agua en puntos sensibles como el túnel de la Vía de Ronda y el entorno de la plaza del Adelantado.
Todos los centros e instalaciones cerradas
El decreto municipal afecta a una amplia red de servicios ciudadanos. El cierre total incluye:
- Parques municipales y zonas recreativas.
- Escuelas infantiles y centros de mayores.
- Centros ciudadanos y recintos deportivos.
- Cementerios y el aparcamiento de Cruz del Carmen.
- Accesos a piscinas municipales y entornos costeros.
En el ámbito institucional, se ha suspendido la lectura del manifiesto por el Día Internacional del Síndrome de Down en el CEDA de Anchieta.
Por su parte, el club de baloncesto La Laguna Tenerife ha confirmado la cancelación del acto de presentación de su nuevo jugador Patty Mills, programado esta tarde en el Pabellón Santiago Martín.
📹 Barrancos como La Carnicería, en La Laguna, y Tío Pino, en Santa Cruz de Tenerife, aumentan su caudal tras las fuertes lluvias en la Isla.— La Radio Canaria (@laradiocanaria) March 24, 2026
📻 #InformativosLRC
📡 https://t.co/Rkqwj1b5KO pic.twitter.com/eF5vTgjbsx
Vigilancia extrema en barrancos
Badel Albelo, concejal de Seguridad Ciudadana, ha confirmado que se ha reforzado la vigilancia en los seis distritos del municipio, prestando especial atención a los barrancos y cauces naturales. “La borrasca tiene capacidad de afección directa en distintos puntos”, señaló el edil, quien insta a la población a mantener la prudencia y evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantenga el aviso de la Aemet.
El Ayuntamiento realizará una nueva evaluación de la situación mañana miércoles al mediodía para determinar si se retoma la actividad normal o si se prorrogan las medidas de restricción ante la inestabilidad climática que atraviesa Tenerife.