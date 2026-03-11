“Vigilantes de la playa”: el nuevo despliegue en Adeje que no es una serie de televisión

Lejos de los guiones de Hollywood y las cámaras lentas, la costa de Adeje cuenta desde ayer con sus propios “vigilantes de la playa”. Pero en esta versión, el uniforme es el de la Policía Local y el objetivo no es solo el salvamento, sino blindar la seguridad y la convivencia en el litoral. El consistorio ha reforzado esta unidad con la incorporación de 12 efectivos, seis motocicletas de última generación y varios vehículos equipados con desfibriladores, con el firme propósito de mejorar la vigilancia en los concurridos paseos marítimos del municipio.
Este nuevo dispositivo, integrado por dos oficiales y diez guardias, operará de forma coordinada en dos grupos de trabajo. La prioridad es clara: garantizar que residentes y turistas disfruten de la costa tinerfeña en las mejores condiciones de orden y tranquilidad.
Contra la venta ambulante y el caos en el litoral
Entre las funciones principales de estos nuevos agentes destaca la prevención de la venta ambulante irregular, una demanda histórica del sector comercial y turístico de la zona. Además, la unidad se encargará de la vigilancia del espacio público y de ofrecer una atención cercana a la ciudadanía en las áreas de mayor afluencia.
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, destacó durante la presentación que este no es un despliegue puntual. “Es un servicio que hemos creado y preparado para mantenerlo en el tiempo, con los efectivos y la estructura necesaria para que sea eficiente”, señaló el regidor, subrayando la importancia de que el destino turístico mantenga sus estándares de excelencia.
Tecnología y salud en primera línea
La seguridad en Adeje no solo se mide en patrullas, sino en capacidad de respuesta. La incorporación de vehículos equipados con desfibriladores semiautomáticos (DESA) permite que los agentes actúen como primeros intervinientes ante una emergencia cardíaca en el litoral, un factor crítico en zonas donde la densidad de personas es muy alta.
Por su parte, la concejala de Seguridad, Mercedes Vargas Delgado, enmarcó esta medida dentro de un proceso de reorganización profunda de la Policía Local. “Con la incorporación de nuevas plazas y la promoción interna, hemos impulsado la unidad de playas para reforzar de forma estable la presencia policial ante la proliferación de infracciones administrativas”, explicó la edil.
Un modelo de ciudad más segura
Este refuerzo se suma a otras iniciativas recientes, como la unidad de medioambiente, diseñada para vigilar y concienciar sobre comportamientos responsables en el entorno natural. Con estos movimientos, Adeje se posiciona como un municipio que apuesta por la seguridad integral, combinando la vigilancia del litoral con la protección del entorno y la salud pública.