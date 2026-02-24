Adeje impulsa un edificio policial más amplio, accesible y eficiente

El nuevo edificio de la Policía Local de Adeje, proyectado sobre la actual sede ubicada en Fañabé, incrementará su capacidad operativa e incorporará unas instalaciones modernas y con criterios avanzados de sostenibilidad. La actuación permitirá mejorar la atención a la ciudadanía en un municipio que supera los 50.000 habitantes empadronados y que, además, registra una elevada presión de la población flotante vinculada a la actividad turística.
El proyecto, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation EU, supone una inversión de 5.278.165 euros y se estima que las obras estén acabadas en diciembre de 2026.
La intervención se desarrollará en dos fases para garantizar que el inmueble continúe operativo durante la mayor parte de los trabajos, evitando así afectar al servicio diario que prestan la Policía Local y Protección Civil.
La actuación contempla una rehabilitación integral del inmueble, con mejoras en todos sus niveles. En la planta sótano se ampliará el espacio para habilitar un aparcamiento específico destinado a los vehículos policiales, lo que permitirá optimizar tiempos de respuesta ante incidencias.
En la planta baja se reorganizarán las dependencias para acoger los servicios de la Policía Local y los vestuarios de los bomberos voluntarios. Por su parte, la planta primera incorporará nuevas zonas nobles y administrativas, favoreciendo la coordinación interna y la gestión de los servicios.
CONSUMO ENERGÉTICO
Uno de los ejes principales del proyecto es la mejora energética del edificio. La reforma permitirá reducir el consumo energético en al menos el 30% y alcanzar los estándares de edificio de consumo “casi nulo”. Para ello se instalarán carpinterías de alto rendimiento, nuevos sistemas de aislamiento térmico y mejoras en la impermeabilización de cubiertas y fachadas.
El inmueble contará con un sistema de climatización libre de combustibles fósiles y con instalaciones de última generación. Además, se incorporarán cubiertas vegetales que contribuyan a la adaptación al cambio climático.
Ademas, la rehabilitación garantizará la eliminación de barreras físicas y sensoriales.
El edificio contará con ascensores, rampas y recorridos accesibles, así como señalética adaptada. De este modo, las instalaciones cumplirán con la normativa vigente y estarán preparadas para ofrecer un servicio inclusivo a toda la población.
La concejala de Seguridad, Mercedes Vargas Delgado, subrayó que “con esta importante mejora queremos reforzar los servicios esenciales de protección y seguridad en Adeje, dotando a Policía Local y Protección Civil de unas instalaciones modernas, accesibles y funcionales que permitan atender mejor a la población. Estamos pensando en el servicio a la ciudadanía, pero también en que nuestro cuerpo de Policía tenga las mejores dotaciones posibles”.