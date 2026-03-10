Vilaflor celebrará la próxima semana el 400 aniversario del primer santo canario

En Vilaflor de Chasna ya se respira ambiente de celebración con la proximidad del 400 aniversario del nacimiento de Pedro de San José de Bethencourt, el Hermano Pedro, primer santo canario, que se conmemorará la próxima semana con distintas actividades.
El acto central se celebrará el sábado 21 en la parroquia de San Pedro Apóstol (lugar donde fue bautizado el religioso chasnero) con una solemne misa presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, a la que asistirán autoridades civiles y militares del Archipiélago, incluyendo los alcaldes y alcaldesas de los nueve municipios de la comarca Chasna Isora, en los que el Hermano Pedro es alcalde perpetuo.
Cada regidor y regidora municipal, así como la representación del Cabildo, recibirá una medalla conmemorativa del 400 aniversario del nacimiento del humilde cabrero que fundó la Orden Bethlemita en Guatemala, país en el que impulsó la asistencia social a los más necesitados desde que llegó con 25 años en 1651. Terminada la solemne misa, tendrá lugar la procesión y a su finalización se celebrará un cóctel.
Pero antes del sábado 21, el programa cerrado por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna y el Obispado incluye una visita de la imagen del Santo Hermano Pedro a los barrios de su municipio natal.
Así, el próximo lunes, la talla saldrá de Vilaflor hacia Ifonche (Adeje). Está previsto un recibimiento en el restaurante El Dornajo y peregrinación posterior a El Hoyo, donde se celebrará una misa. Al día siguiente, el martes 17, la imagen se dirigirá a La Escalona. Allí está previsto un homenaje frente a los apartamentos Victoria y luego saldrá en peregrinación hasta la iglesia. Una misa clausurará la jornada.
Agustina Beltrán, alcaldesa de Vilaflor de Chasna, destacó ayer, en declaraciones a este periódico, el “gran trabajo” que hay detrás de esta celebración, que se vive de una forma especial en el Sur, así como la “ilusión” con la que se vive la cuenta atrás. Además, indicó que la conmemoración incluirá actos en los meses de abril y mayo, entre ellos el viaje de una comitiva a Guatemala para visitar la tumba donde reposan los restos del Hermano Pedro.
La regidora chasnera subrayó que el legado del primer santo canario trasciende a cualquier frontera religiosa al estar “profundamente vinculado a los valores de la humildad, la caridad, la solidaridad y la igualdad”.