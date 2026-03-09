William Levy rompe su silencio sobre su presunto desahucio de su mansión en Florida

El actor William Levy se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad tras su reciente aparición en el Festival de Cine de Málaga.
El intérprete, que atraviesa un periodo mediático convulso tras su separación de Elizabeth Gutiérrez en abril de 2025 y un reciente altercado en Miami, ha respondido a las informaciones que aseguran que se encuentra en un proceso de desahucio por el impago de su vivienda en Estados Unidos.
Una deuda millonaria bajo el foco judicial
Según ha revelado el programa El tiempo justo, de Telecinco, el protagonista de Café con aroma de mujer’se enfrentaría a una reclamación bancaria superior a los 2,1 millones de euros.
La controversia gira en torno a su residencia situada en Southwest Ranches, Florida, una propiedad de 830 metros cuadrados que cuenta con seis dormitorios, siete baños, gimnasio y piscina.
Los datos aportados por la citada fuente indican que la entidad financiera habría intentado contactar con el actor en reiteradas ocasiones sin éxito, lo que habría derivado en el inicio de un procedimiento judicial para ejecutar el cobro de la deuda hipotecaria pendiente.
La respuesta de William Levy
A pesar de la gravedad de estas informaciones, William Levy ha reaparecido con normalidad en la alfombra roja malagueña para presentar su último proyecto cinematográfico, Tradita.
Durante la jornada, en la que coincidió con figuras como Los Javis o Hiba Abuk, el actor fue cuestionado directamente por su situación patrimonial.
“Todo bien, gracias a Dios. Es una propiedad que tengo de las demás que yo tengo en mi vida”, afirmó Levy ante los medios. El intérprete desmintió que exista un problema crítico de solvencia, explicando que la situación de la vivienda responde al proceso de ruptura con la madre de sus hijos: “Es una propiedad en la cual yo me estoy separando y estamos esperando la venta”.
Levy insistió en que “no hay problema” con sus activos financieros y que la gestión de la mansión de Southwest Ranches está bajo control, vinculando el estado de la finca exclusivamente al acuerdo de separación matrimonial.