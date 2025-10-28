William Levy a un paso de convertirse en residente canario: así disfruta de bares y entrenamientos en Tenerife

El actor cubano William Levy, conocido por su papel en populares telenovelas y producciones internacionales, ha vuelto a despertar furor en las Islas. Durante el rodaje de su nuevo proyecto audiovisual Bajo un fuego, en Tenerife, Levy ha aprovechado para integrarse en la vida local y disfrutar de algunos de sus rincones más sabrosos.
En redes sociales se han compartido varias imágenes del intérprete visitando la Arepera Jaguey, donde se dejó conquistar por los sabores venezolanos. “Se llevó un pedacito de Venezuela en cada bocado. Gracias por la visita. ¡Siempre bienvenido a repetir!”, comentaron desde el local tras recibirlo entre sonrisas.
Pero la ruta gastronómica no fue lo único que hizo vibrar a los fans. Levy también ha estado entrenando en Rocha Box, un centro de entrenamiento multifuncional en el que compartió sudor y técnica junto al luchador canario Fabián Rocha, quien no dudó en presumir de compañero de sesión ante sus seguidores.
Su paso por Tenerife ha sido tan constante como discreto, aunque difícil de ocultar para los más atentos. En los últimos meses se le ha visto apoyando a equipos locales como el CD Tenerife y La Laguna Tenerife, demostrando que, además de admirar el paisaje, también siente los colores del deporte en la Isla.
Lo que está claro es que William Levy se ha enamorado de Tenerife, una relación que promete seguir alimentándose entre la admiración por su trabajo, el apoyo local y, por supuesto, alguna que otra arepa.