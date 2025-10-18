William Levy, como un canarista más en el Santiago Martín: “¡Wow! Lo de hoy…”

El Pabellón Santiago Martín vivió este sábado un ambiente especial con motivo del encuentro entre el La Laguna Tenerife y el UCAM Murcia, correspondiente a la Liga Endesa.
Además de la expectación deportiva por el duelo entre el segundo y el primer clasificado de la competición, la jornada contó con una visita destacada: la del actor William Levy.
El intérprete, que se encuentra en la Isla por el rodaje de la película Bajo un fuego, acudió al pabellón acompañado de su hija Kailey Levy, de la actriz Claudia Álvarez y del director lagunero Willy Ríos, responsable del nuevo proyecto cinematográfico.
El CB Canarias, a través de sus redes sociales, ha compartido imágenes del momento y ha destacado la presencia del elenco, señalando que “no podía faltar la foto para el recuerdo”.
El partido, que comenzó a las 19.00 horas, suponía un nuevo desafío para el conjunto de Txus Vidorreta, que regresaba a su pabellón tras el compromiso europeo disputado a puerta cerrada frente al Bnei Herzliya.
El enfrentamiento con el UCAM Murcia, líder de la Liga Endesa, se presentaba como un choque de alto nivel, marcado por antecedentes recientes, como el triunfo aurinegro en Murcia la pasada temporada con un triple decisivo de David Kramer en los últimos segundos.
El vínculo de William Levy con Tenerife
La visita de William Levy al pabellón se suma a otras apariciones del actor en distintos puntos de la Isla durante las últimas semanas. Días atrás, el intérprete acudió al Estadio Heliodoro Rodríguez López para presenciar el partido entre el Costa Adeje Tenerife Egatesa y el Real Madrid, acompañado también por su hija. Allí fue recibido por el presidente del club, Sergio Batista, quien le hizo entrega de una camiseta del equipo y agradeció su interés por el deporte local.
El rodaje de Bajo un fuego, secuela de Bajo un volcán, se desarrolla en varios municipios tinerfeños como Tegueste, Garachico y Santa Cruz de Tenerife, donde la filmación ha ocasionado cortes de tráfico temporales. La cinta, en la que participan también Adriana Torrebejano, Kailey Levy y otros intérpretes, está prevista para estrenarse en 2025.
La presencia del actor cubano en la Isla ha despertado expectación entre sus seguidores, que han compartido en redes sociales diversas imágenes del rodaje. En esta ocasión, Levy trabaja junto a su hija, quien forma parte del reparto, consolidando así su relación con Tenerife como uno de los escenarios principales de sus producciones.