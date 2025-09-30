liga f

William Levy se une a la pasión blanquiazul en el Heliodoro

El actor disfrutó del partido del Costa Adeje Tenerife Egatesa ante el Real Madrid y compartió un emocionante encuentro con las jugadoras tras el choque
El actor cubano William Levy, en el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López con la camiseta del CD Tenerife femenino./Andrea Melián
El Heliodoro Rodríguez López vivió una jornada especial con la presencia del reconocido actor William Levy, quien acudió al encuentro entre el Costa Adeje Tenerife Egatesa y el Real Madrid acompañado por su hija Kailey.

El intérprete, que se encuentra en la isla con motivo del rodaje de su próxima película “Bajo un fuego”, no dudó en acercarse para vivir en primera persona la emoción de la Liga F Moeve. Levy compartió palco con la directiva y, tras el pitido final, bajó al césped para saludar a las jugadoras blanquiazules, con quienes intercambió palabras y muestras de cariño.

El presidente del Costa Adeje Tenerife Egatesa, Sergio Batista, se mostró muy orgulloso de que Tenerife siga siendo escenario y punto de encuentro de grandes referentes internacionales, por lo que agradeció la visita del actor, haciéndole entrega  de una camiseta del club blanquiazul y deseándole el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto cinematográfico. 

