Ya ha entrado en vigor: la ayuda del Cabildo que cambiará el ocio de 200.000 jóvenes

Ya ha entrado en vigor. El Cabildo de Tenerife, a través del área de Juventud y Formación, ha activado oficialmente la nueva convocatoria de subvenciones destinada a los 31 ayuntamientos de la isla. Bajo el nombre de ‘Tenerife Joven en Acción’, esta línea de apoyo busca impulsar proyectos que beneficien directamente a la población de entre 12 y 30 años.
Esta tercera edición cuenta con un presupuesto de 370.000 euros, consolidando una política de apoyo municipal que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Las entidades locales disponen ahora de un mes de plazo para formalizar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la institución insular.
Impacto en 5.000 jóvenes de la isla
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha subrayado la importancia de dotar de herramientas reales a los municipios para que el aprendizaje y la creatividad lleguen a todos los rincones de Tenerife. Según las estimaciones oficiales, estos programas alcanzarán a más de 5.000 beneficiarios directos, fomentando su participación activa en la vida pública.
Por su parte, el consejero insular de Juventud y Formación, Serafín Mesa, recordó que este plan nació para corregir una carencia histórica. “Era fundamental reforzar la colaboración con los ayuntamientos para brindar a los 200.000 jóvenes de Tenerife espacios de encuentro”, afirmó Mesa, señalando que antes del pasado año el Cabildo no tenía una participación tan activa en las políticas locales de juventud.
Proyectos de salud, cultura y ocio
El éxito de la edición anterior, que permitió ejecutar 36 proyectos en 27 municipios, sirve de aval para esta nueva convocatoria. Los fondos irán destinados a financiar una amplia gama de iniciativas:
- Promoción de la salud y prevención de adicciones.
- Talleres de desarrollo creativo y social.
- Actividades de ocio medioambiental y vida saludable.
- Ferias, concursos y charlas de formación.
Los ayuntamientos que resulten beneficiarios deberán ejecutar sus proyectos entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, garantizando una oferta estable de actividades para la juventud tinerfeña durante los próximos meses.