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De la carne de cabra al Clipper de fresa: los 10 bocadillos de Canarias que buscan ser el mejor del país

Seis establecimientos de Tenerife y cuatro de Gran Canaria compiten en el III Campeonato de España
De la carne de cabra al Clipper de fresa: los 10 bocadillos de Canarias que buscan ser el mejor del país
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Canarias busca revalidar su posición en el panorama culinario nacional con su participación en la III edición del Campeonato de España de Bocatas. Desde este 1 de abril y hasta el próximo día 26, un total de 10 establecimientos del Archipiélago compiten frente a más de un centenar de locales de todo el país por el título de Mejor Bocata de España 2026.

Los 6 candidatos de Tenerife

La representación tinerfeña se concentra principalmente en el área metropolitana y el norte de la isla:

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  • Bar Los Teques (La Esperanza): Presenta “El Guanche Supremo”, de carne de cabra desmechada con queso de cabra curado.
  • Bocatería 922 (Taco, La Laguna): Compite con “El Baifo”, que combina carne de cabra, rulo de cabra, mermelada de higo y tierra de millo.
  • Cafetería Los Majuelos (La Laguna): Apuesta por “Origen”, elaborado con pollo en escabeche de 8 horas, queso flor y alioli de ajo asado.
  • La Candela (La Laguna): Participa con “La Colmena”, de pollo desmenuzado con salsa miel-mostaza y piña a la plancha.
  • La Fosforera (La Laguna): Presenta “El Picarón”, con cochino negro, mojo palmero y queso ahumado.
  • Panini’s (Santa Úrsula): Con “Esencia Canarias”, a base de solomillo de cerdo, queso ahumado y mojo rojo con manzana.

Los 4 candidatos de Gran Canaria

La isla vecina aporta propuestas que apuestan por la fusión y las cocciones lentas:

  • Cervecería La Ruta (Maspalomas): Propone “Tsuma-mi”, con picaña macerada en adobo oriental y alioli de albahaca.
  • La Bastardería (Las Palmas de GC): Presenta “Short Rib El Malnacido”, con costilla de vaca cocinada 33 horas y BBQ de Clipper de fresa.
  • La Lola Piscolabis (Las Palmas de GC): Compite con “Mojodori”, pollo empanado en panko y coco con queso de El Hierro y almogrote.
  • Oh my Boc (Las Palmas de GC): Ofrece un bocadillo de contramuslo de pollo a baja temperatura con cebolla caramelizada.

Sistema de votación y premios

Durante los 26 días que dura el certamen, los clientes podrán ejercer como críticos puntuando la calidad del pan, el relleno, la presentación y el sabor a través de la web oficial del campeonato.

Los participantes en la votación entrarán en el sorteo de un Apple Watch tras seguir los perfiles oficiales en redes sociales.

La decisión final se tomará mediante la combinación del voto popular y la valoración de un equipo de inspectores formado por chefs y periodistas. Los finalistas se enfrentarán en una cata ciega el 5 de mayo, donde un jurado profesional determinará el ganador nacional de 2026.

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