Todos los ocupantes de la guagua siniestrada en La Gomera están heridos y dos han sido evacuados a Tenerife: la última actualización de los datos

Todos los ocupantes de la guagua siniestrada en La Gomera, 27, más una persona fallecida, han resultado heridos de distinta consideración, según informa el 112.
Los heridos han sido evacuados al Hospital Insular Nuestra de Guadalupe y por ahora, dos de ellos han sido trasladados a Tenerife en medios aéreos.
El accidente ha ocurrido sobre las 13.20 horas cuando la guagua turística, en la que viajaba el conductor y 27 turistas británicos, se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.
En el siniestro falleció un hombre que, al igual que el resto de los ocupantes del vehículo, estaban alojados en un complejo turístico de Playa Santiago y se trasladaban hasta San Sebastián de La Gomera.
Por ahora se desconocen las causas del accidente que ha ocurrido en un zona en la que ya el año pasado ocurrió otro siniestro en el que murió una mujer de 73 años, si bien la hipótesis que se baraja un es un posible fallo mecánico.