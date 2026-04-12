El CD Tenerife pierde dos puntos en el minuto 101 ante el Mérida (1-1)

El CD Tenerife perdió dos puntos de los tres que tenía en el bolsillo en su particular partido retro ante la AD Mérida en un partido con demasiadas incidencias en el que los de Álvaro Cervera cayeron el la locura y el desorden provocado por los locales y por el árbitro en los minutos finales de un pleito que los blanquiazules merecieron ganar.
PRIMERA PARTE
El CD Tenerife iguala a cero en la primera mitad del compromiso que juega esta tarde con la AD Mérida en el Estadio Romano José Fouto. Extremeños y tinerfeños escenifican un partido de buenos recuerdos de mejores etapas deportivas en ambas escuadras. En la jornada retro de las dos primeras categorías del fútbol español el Mérida y el Tenerife también disputan su duelo particular como aquellos en los que coincidieron en Primera a finales de los 90.
Álvaro Cervera incluyó cuatro novedades en su once inicial con Agüero de nuevo acompañando a Landázuri en el centro de la zaga, Aitor Sanz recupèrando su lugar en el centro del campo, Maikel Mesa en labores de enlace y conexión con Enric Gallego y el joven Dani Fernández en banda izquierda tras su buen desempeño en la jornada anterior.
Emeritenses y tinerfeños, con una racha casi semejante de un triunfo en las últimas seis jornadas arrancaron con ritmo el compromiso y con los locales ejerciendo presión bien alta para tratar de entorpecer las llegadas blanquiazules. Los de Cervera, por su parte, volcaron su ofensiva inicial por la izquierda donde Noel López fue un incordio. Suya fue la primera jugada reseñable, a los nueve minutos, cuando no llegó a un buen balón puesto por Gallego.
Tres minutos más tarde sería el propio Noel el que fabricaría una posibilidad para que Maikel Mesa disparara alto. El Mérida también tuvo las suyas. La primera, cuando Jacobo se escurrió tras llegar solo al mano a mano con Dani Martín. De inmediato Noel realizó la mejor jugada de la primera parte, se fue de dos defensores y quedó en franca posición de gol pero su punterazo se marchó alto.
Sin tregua tuvo el Mérida su mejor opción cuando Dani Martín frenó otro mano a mano, esta vez de Chiqui, que vulneró la línea defensiva tinerfeña. Los de Cervera estaban concediendo demasiado para lo que es habitual en un partido muy de ida y vuelta, contrario a los gustos del técnico hispano guineano.
En el minuto 19 David Rodríguez estrelló un balón en el larguero tras un zapatazo desde 30 metros que rozó el guardameta local previamente con los tinerfeños volcando todo su juego hacia la banda de Noel sin aprovechar al flanco ocupado por César y Dani Fernández.
Lograron los visitantes frenar el toma y daca del partido, pausaron más el juego, tocaron el balón y buscaron armar su fútbol desde atrás, pero de ahí hasta el descanso ya no hubo más jugadas de peligro significativo.
SEGUNDA PARTE
La segunda mitad se inició con algo más que inusual. Nada más arrancar Manu Rivas se tiró al suelo aquejado de un golpe en la cabeza provocando el cambio en el equipo local y añadiendo una sustitución más para los dos equipos por el protocolo de las conmociones.
El Tenerife se fue haciendo poco a poco con el control del partido aún dentro del desorden al que lo conducía el Mérida y la mala elección en la toma de decisiones de Noel López. El delantero gallego se equivocó en jugadas que pudieron ser determinantes, cuando tuvo que pasar el balón tras conducir una contra en superioridad no lo hizo aunque luego forzaría la expulsión del local Jacobo.
Fue en el minuto 59 cuando el jugador tinerfeñista encaró a su defensor, lo dejó atrás y recibió una clarísima falta de tarjeta amarilla, la segunda, para el defensor extremeño que se fue protestando ostensiblemente una expulsión muy explícita.
El Tenerife entonces intensificó su dominio mientras el árbitro, a partir de ahí, buscó compensar lo que había sido una más que justa expulsión señalando todo a favor de un Mérida desquiciado y confundido que se replegó para tratar de buscar alguna contra con la que meter en apuros a los de Cervera.
En el minuto 63, tras un buen robo de Enric, Noel volvió a errar a la hora de decidir cuando tenía a Dani Fernández solo y dos minutos más tarde el Mérida metió piernas frescas en su intento por resistir el masivo empuje blanquiazul.
El Mérida protestaba cada acción sin ningún tipo de sentido y de forma grosera hasta que consiguió lo que quería, que un arbitraje notable en personalidad se convirtiera en una actuación cobarde que comenzó con una amarilla de risa a Facundo Agüero, siguió con el perdón de una tarjeta por una patada en la cabeza de Enric Gallego en un intento de chilena el hiperventilante El Ftohui.
Cervera introdujo a De Miguel y Balde por Maikel y Noel (75′) y dos minutos después de ingresar en el campo el atacante remató a gol un certero centro de César desde la banda derecha para delirio de la hinchada blanquiazul desplegada en el coliseo deportivo emeritense.
El Mérida metió todo lo que tenía y siguió a lo suyo. Los jugadores lo protestaban todo, le pegaban a todo lo que se movía y se tiraban a las primeras de cambio. De una acción de esas llegó un más que discutido penalti que tardó cinco minutos en revisarse y que Dani Martín le atajó a El Ftohui con la consiguiente revisión por parte local pidiendo que el cancerbero blanquiazul se había adelantado.
Ahí pecó el Tenerife de lo que no es. No supo parar el partido el cuadro visitante y permitió el bombardeo de balones al área por parte del Mérida. Además, Balde no estuvo nada presto en alguna opción que tuvo a campo abierto así que superado el minuto 90 llegó la injusta expulsión de Aitor por doble amarilla tras una falta en la que no tocó a Vergés. El capitán se fue con un cabreo monumental y no pudo participar en la infamia final.
El árbitro había dado nueve minutos de descuento, a todas luces exagerado. Superado ese tiempo, una falta que tampoco fue, al borde del área, la lanzó Víctor Corral superando la barrera para empatar el partido y arruinar el trabajo de los de Álvaro Cervera. Lo siguiente fue el pitido final, sin tiempo para que los blanquiazules pudieran sacar de centro. Toda una declaración de que el árbitro ya había quedado satisfecho.