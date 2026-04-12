El CD Tenerife, a ganar en Mérida para estar más cerca del alirón

El CD Tenerife, que aventaja en once puntos más el golaveraje al Celta Fortuna cuando restan siete partidos y veintiún puntos en juego, tiene como objetivo esta tarde (17.15 horas/TVAC) en el estadio Romano José Fouto, acercar el alirón como campeón del grupo primero, y acabar con la racha de empates de las últimas seis jornadas con cinco partidos que acabaron en tablas.
Para ello, los de Álvaro Cervera deben dar una mejor versión ante un AD Mérida, que no pasa por su mejor momento tras caer goleado en El Tolarín por la Ponferradina (4-1). El ascenso a la Liga Hypermotion es cuestión de tiempo para los blanquiazules, aunque las sensaciones en la segunda vuelta no son las mejores tras completar una primera ronda de ensueño.
El entrenador blanquiazul seguirá contando con las bajas de Nacho Gil y Javi Pérez, y con los de larga duración como Marc Mateu y Alassan. Además, por acumulación de tarjetas, tampoco será de la partida el atacante Gastón Valles.
El once inicial podría estar integrado por Dani Martín, David Rodríguez, César Álvarez, Landázuri, José León, Aitor Sanz, Juanjo Sánchez, Dani Fernández, Noel López, Jesús de Miguel y Enric Gallego.
El rival del CD Tenerife
El técnico local, Fran Beltrán, no podrá contar con el sancionado Luis Pareja ni con los lesionados Pipe y Raúl Beneit, mientras que Rodrigo Pereira será duda hasta última horra.
Todo apunta a que Javi Domínguez regresará al eje de la zaga para suplir a Pareja. La principal incógnita está en el futbolista que actuará por detrás de Sofiane en la mediapunta.
En la pasada jornada, el elegido fue Rui Gomes, aunque solo aguantó un tiempo, por lo que Carlos Doncel podría partir de inicio.
El once del conjunto extremeño podría estar formado por Adrián, Jacobo, Javi Domínguez, Javi Lancho, Vergés, Martín Solar, Doncel, Gio Almeida, Javi Areso, Chiqui y Sofiane.
Balance desfavorable para los blanquiazules
Los blanquiazules apenas han podido sumar un punto en sus cinco visitas anteriores al Estadio Romano José Fouto, en una serie de enfrentamientos repartidos entre Tercera División, Segunda División y Primera, siempre con balance claramente favorable para el cuadro extremeño.
ALINEACIONES PROBABLES
AD MÉRIDA: Adrián, Jacobo, Javi Domínguez, Javi Lancho, Vergés, Martín Solar, Doncel, Gio Almeida, Javi Areso, Chiqui y Sofiane.
CD TENERIFE: Dani Martín, David Rodríguez, César Álvarez, Landázuri, José León, Aitor Sanz, Juanjo Sánchez, Dani Fernández, Noel López, Jesús de Miguel y Enric Gallego.
HORA: 17.15 horas (Televisión Canaria/Movistar)
ÁRBITRO: Ignacio de Santisteban Adame (C. Andaluz)
CAMPO: Romano José Fouto