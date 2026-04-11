Luis Martín, el joven coleccionista de camisetas históricas del CD Tenerife: “Me gustaría hacer algo más grande con el club”

El fútbol español se pone nostálgico este fin de semana. LaLiga estrena su primera ‘Jornada Retro‘ bajo el lema ‘Un legado muy vivo’. Equipos como el Betis o la Real Sociedad saltan al césped con diseños que imitan el pasado. Pero en el número 78 de la calle Núñez de la Peña, en La Laguna, no hace falta imitar nada. Allí la historia es real, se toca y se huele todos los días.
Para Luis Martín, de 31 años, lo que ahora se vende como marketing es prácticamente su rutina diaria. “Para mí esto era un sueño y me da la vida”, confiesa. En su templo, Football Fútbol Club, el sentimiento blanquiazul no entiende de modas.
Todo empezó con un regalo de Reyes en el 98: una camiseta del Tete para un niño de cuatro años. Aquel fue el “kilómetro cero y empezó mi afición por el fútbol y el CD Tenerife”, recuerda en una entrevista con DIARIO DE AVISOS.
“Las camisetas históricas del CD Tenerife no se consiguen fácil”
El joven coleccionista tinerfeño no busca réplicas de poliéster moderno, sino que rastrea la mística de las “camisetas de juego”, las que de verdad se vieron sobre el verde del Heliodoro Rodríguez López. “Ese tipo de prenda no se consigue fácil: tienes que tener algún contacto, dinero o que te las regalen”, explica el propietario, quien se ha convertido en un auténtico perito de la piel blanquiazul.
Incluso en una colección que vale miles de euros, hay piezas que le duelen un poco al bolsillo. “La última que compré era de Juanele y me costó 220 euros”, revela Luis. “Las tengo bien guardadas, juntitas y protegidas”, asegura.
Para él, el valor está en los detalles que el ojo inexperto ignora: “Lo que miro de las camisetas Tenerife son la publicidad, que varía mucho, y la tipografía, que sea del mismo tipo”. Es un trabajo de ‘artesano’.
“En la época antigua no tenían nombre, sino número. Tengo alguna del ‘9’ que puede ser de Dertycia, otra que puede ser de Redondo… y después de Chano, de Mata, de Sicilia o de Alexis”, enumera.
UN MUSEO PARA LA RECONQUISTA
Mientras Luis Martín guarda buena parte del pasado, el presente del representativo invita al optimismo. Con el equipo lanzado hacia el ascenso, es líder destacado con 65 puntos y una brecha de 11 sobre el segundo, el aroma a Segunda División también se respira casi en cada rincón de esta tienda en La Laguna.
Este éxito deportivo es el combustible para el siguiente gran paso de Luis, que ya sueña con un espacio a la altura de su colección. “Me gustaría liarla más en la tienda; se está quedando pequeña de tantas camisetas, se están comiendo todo el espacio”, admite. Su plan es ambicioso: unificar la tienda con una sala de exposición, una zona para ver fútbol e incluso un futbolín. “Se puede hacer algo más grande vinculado con el CD Tenerife, que es el equipo del que somos. Es la joya de la corona, lo que más nos toca el corazón aquí”.