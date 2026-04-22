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El tiempo se tuerce en Canarias: la predicción de la Aemet que trae paraguas y caída de temperaturas

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Una masa de aire polar desde Canadá se acerca a España
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La previsión meteorológica para hoy indica que en cumbres centrales estará despejado, salvo algunos intervalos de nubes altas y en el resto, cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.

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    El viento soplará flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales, y en cumbres centrales, suroeste moderado.

    En Gran Canaria habrá intervalos nubosos en general, aumentando a nuboso en zonas de interior, este y sur de la isla, donde son probables las lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día.

    En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada durante la madrugada, abriendo amplios claros durante la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

    Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.

    Respecto al viento, soplará flojo del noreste en general con predominio del régimen de brisas durante las horas centrales.

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