Tiempo inestable en Canarias: la Aemet avisa de una subida de temperaturas sin soltar el paraguas

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá intervalos nubosos, predominando nubosidad en el norte en horas centrales, y en el resto a primeras horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cumbres, estará poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. Además, no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte y este a partir de la tarde.
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, y las máximas irán en ascenso, que podrá ser moderado en medianías y cumbres. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 10 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del norte y nordeste, que aumentará a moderado por la tarde, con intervalos de fuerte al sur de la Dorsal a últimas horas. Por su parte, en costas del oeste, predominarán las brisas, y en cumbres centrales, el viento soplará moderado del noroeste, que irá disminuyendo a flojo.
En el norte de Gran Canaria habrá intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales especialmente a últimas horas; y en el resto de zonas estará poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales en vertientes del sur principalmente de madrugada y por la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos nubosos con nubes altas a últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero descenso en medianías del sur; y las máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en el interior y sur. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste a partir de la tarde. Brisas en costas suroeste.