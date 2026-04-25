Temían lo peor al llegar a Tenerife Sur y lo que encontraron a las 7 de la tarde les dejó sin palabras

Una familia británica que temía lo peor al llegar al aeropuerto de Tenerife Sur se llevó una sorpresa mayúscula al encontrar la terminal completamente vacía. A pesar de las constantes advertencias por los retrasos derivados del nuevo sistema EES, los turistas cruzaron los controles sin esperas en una estampa que contradice el caos reciente en los vuelos.
Carly Hunnibell y su familia, procedentes de Essex, se preparaban para lo peor antes de volar de regreso al Reino Unido. Según informa el diario británico The Mirror, la viajera grabó su experiencia a través de la red social TikTok tras leer numerosos testimonios sobre turistas “atrapados” en la terminal tinerfeña. La realidad que encontraron a las 19:00 horas fue un escenario desierto que les permitió llegar a su puerta de embarque en pocos minutos.
La sorpresa de los turistas en el aeropuerto de Tenerife Sur
“Aeropuerto de Tenerife completamente vacío… después de todas las historias de terror que leímos, pasamos directamente, no entren en pánico”, escribió Hunnibell en su publicación. La familia caminó por el aeropuerto de Tenerife Sur sin necesidad de hacer cola en los controles de seguridad ni en el mostrador de facturación. Esta situación contrasta con los informes de las últimas semanas, donde se denunciaban esperas de varias horas.
@carlyhunnibell Tenerife airport completely empty… after all the horror stories we walked right through 🙌🏼 don’t panic 👌🏼🤗 enjoy your holidays #tenerife #airport #fyp #fy #holiday ♬ original sound – Carly Hunnibell
El testimonio ha generado un intenso debate en las redes sociales. Otros viajeros compartieron experiencias similares en diferentes aeródromos del Archipiélago. Un usuario comentó que el aeropuerto de Gran Canaria presentaba la misma fluidez recientemente, completando todos los trámites en apenas 20 minutos. Estas declaraciones invitan a la calma frente a lo que algunos califican como un alarmismo excesivo en las plataformas digitales.
El impacto del sistema EES en los vuelos a Canarias
La causa principal de la preocupación entre los pasajeros internacionales es la implementación del sistema EES (Entry/Exit System). Este sistema informático automatizado sustituye el sellado físico de pasaportes para ciudadanos de fuera de la Unión Europea que viajan al espacio Schengen. La normativa afecta a las estancias de corta duración, permitiendo un máximo de 90 días dentro de un periodo de 180 días.
El sistema, que comenzó a funcionar en octubre de 2025, registra datos biométricos, imágenes faciales y huellas dactilares para mejorar la seguridad en las fronteras. Aunque el objetivo es alcanzar su plena operatividad en abril de 2026, su despliegue gradual ha provocado cuellos de botella importantes. Los turistas en Tenerife han denunciado en ocasiones la pérdida de vuelos debido a la falta de personal para gestionar estas nuevas tecnologías.
Recomendaciones para viajar a Tenerife
A pesar de la experiencia positiva de esta familia, las autoridades mantienen la recomendación de acudir a la terminal con suficiente antelación. Los retrasos en el aeropuerto de Tenerife Sur pueden ser impredecibles y dependen del volumen de vuelos simultáneos. Incluso los pasajeros con pasaporte de la Unión Europea pueden verse afectados indirectamente por las aglomeraciones en las zonas comunes de tránsito y facturación.
Es aconsejable llegar al menos tres horas antes de la salida programada del avión. Esta medida de precaución evita riesgos innecesarios mientras se termina de ajustar la infraestructura del sistema EES. La situación actual demuestra que, aunque existen picos de congestión, el flujo de pasajeros en el principal aeropuerto turístico de la isla puede ser extremadamente ágil en determinados horarios.