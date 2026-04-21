Santa Cruz “no tiene terreno” para aparcamientos lanzadera en Anaga

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, junto al Cabildo insular y el Consistorio de La Laguna, continúa trabajando para buscar solución al problema de la movilidad en el parque rural de Anaga, zona Reserva de la Biosfera que recibe de forma continuada una gran afluencia de visitantes, locales y extranjeros, lo que origina un caos de tráfico continúo que repercute en los desplazamientos de los residentes de los caseríos.
Entre las actuaciones que prevé llevar a cabo la Corporación insular, con la colaboración de los ayuntamientos metropolitanos y dentro de la futura estrategia de movilidad sostenible en Anaga, destaca una mayor presencia policial para regular los aparcamientos en la Cruz del Carmen, al que se ha comprometido La Laguna, el cambio de ubicación del centro de visitantes allí ubicado o la creación de aparcamientos desde donde salgan guaguas lanzadera para visitar este enclave sin utilizar vehículos privados.
No obstante, la concejala del distrito de Anaga, Gladis de León, aseguró ayer que, “ahora mismo, Santa Cruz no tiene terrenos para llevar a cabo este servicio de lanzaderas, pues todo está dentro del parque rural y las directrices las marca el Cabildo, que es quien tiene las competencias en la gestión del mismo. Desde el Ayuntamiento estamos de acuerdo en crear aparcamientos lanzadera, pero no disponemos de suelo y, además, son carreteras insulares, por lo que no tenemos competencias”.
La edil, que acudió la semana pasada a una reunión convocada por el Cabildo con los colectivos vecinales de Anaga, explicó que “el principal problema que causa la congestión de tráfico en el parque rural tiene su origen en el centro de visitantes de la Cruz del Carmen, por lo que se está planteando un cambio de ubicación a otro lugar, entre los que se ha barajado Tegueste, pero que aún no se ha acordado. Prácticamente, Santa Cruz no puede dar muchas soluciones, más que refuerzos de la Policía Local puntuales, pues el problema es del Cabildo, porque la movilidad, la gestión del parque y las carreteras dependen de la administración insular”.
De León añadió que “se está intentando alcanzar un acuerdo con los vecinos y comerciantes para dar solución al Macizo. Las reuniones van a continuar, pero de forma más individualizada con los afectados”.