Una ‘app’ para dejar de dar vueltas buscando aparcamiento en Santa Cruz: así funciona el nuevo sistema inteligente

La Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife ha dado luz verde a la adjudicación del contrato para instalar un sistema inteligente de información de aparcamientos.
La medida, adjudicada a la empresa Kapsch Trafficcom Transportation SAU por un importe de 435.186,57 euros, pretende acabar con la congestión de tráfico generada por los conductores que circulan a la espera de encontrar una plaza libre.
El proyecto tiene un plazo de ejecución de seis meses y combina la infraestructura física en las calles con herramientas digitales para que residentes y visitantes conozcan, en tiempo real, la disponibilidad de estacionamiento tanto en parkings públicos como privados.
10 paneles digitales
La pieza clave del sistema será la instalación de diez paneles electrónicos de información variable. Estos dispositivos se colocarán en puntos estratégicos de la capital, específicamente en las entradas al centro de la ciudad y en las vías que conectan con los barrios periféricos.
Estos paneles actuarán como guías dinámicas, mostrando el número exacto de plazas libres en los parkings adheridos antes de que el conductor se adentre en las zonas de mayor congestión.
Además, se instalarán paneles internos de refuerzo en los principales ejes de comunicación para facilitar la toma de decisiones al volante.
Una ‘app’ con rutas y pagos
Junto a los paneles físicos, el Ayuntamiento pondrá en marcha una aplicación móvil diseñada para centralizar toda la oferta de estacionamiento. Esta herramienta no solo permitirá consultar la disponibilidad en tiempo real, sino que incluirá funcionalidades adicionales para mejorar la movilidad:
- Indicaciones de ruta hacia el aparcamiento más cercano con plazas libres.
- Consulta detallada de tarifas y horarios actualizados.
- Posibilidad de integración con sistemas de pago para agilizar la gestión.
Optimización del tráfico urbano
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha detallado que el contrato incluye tanto el suministro como la instalación e integración tecnológica de todos los elementos.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha señalado que esta actuación es un paso para “ofrecer información en tiempo real” que facilite el acceso a los estacionamientos y mejore la experiencia de quienes transitan por la capital.
Con la adjudicación de este contrato, Santa Cruz inicia la cuenta atrás para implementar una plataforma digital centralizada donde los operadores de los aparcamientos volcarán sus datos de ocupación de forma constante, transformando la búsqueda de parking en una gestión digitalizada y directa.