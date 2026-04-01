Denuncian los “precios abusivos” en 4 aparcamientos públicos del centro de Santa Cruz de Tenerife

La asociación de vecinos El Perenquén ha denunciado la situación crítica de los aparcamientos públicos de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, donde “a pesar de ser infraestructuras financiadas y construidas con dinero público, su gestión privada ha derivado en un modelo que prioriza el beneficio económico frente a las necesidades de la ciudadanía”.
Un estudio realizado por el colectivo vecinal revela las condiciones de estacionamientos como el de plaza de España, Pilar, Weyler o Prolongación Ramón y Cajal, donde se evidencia, afirma, que “los vecinos del centro se enfrentan a precios abusivos, falta de transparencia, listas de espera cerradas y un acceso limitado a abonos mensuales que se ajusten a un uso residencial”.
Por ello, los afectados exigen al Ayuntamiento capitalino que “asuma sus competencias y garantice el uso público de estos aparcamientos con concesión administrativa”.
Según El Perenquén, “la única modalidad para acceder a estos aparcamientos es un abono de 24 horas, de lunes a domingo, pero muchos ocultan precios, obligan a facilitar datos bancarios o no disponen de plazas. En casos como Weyler, no se ofertan abonos mensuales, sino semanales con un coste desorbitado de 110,70 euros a la semana, es decir, más de 440 euros al mes”.
Alegan que “aunque las subidas de tarifa han sido constantes y arbitrarias, lo graves es que, aunque se contrate un abono mensual, en ningún caso se garantiza plaza o acceso preferente. En los de plaza de España, Pilar o Ramón y Cajal, los titulares han de hacer cola igual que el resto de usuarios, con largas esperas en horas punta”.
Los denunciantes dicen que “estos párquines funcionan como un negocio privado sin control, con tarifas que varían sin justificación o eliminando carteles con precios. Una falta de abonos asequibles que afectan a quienes viven o trabajan en el centro, obligando a recurrir a aparcamientos privados, con precios de hasta 140 euros al mes y sin garantía de plaza”.